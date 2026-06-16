DUDEK OCH VAN DYCK FÖRDE SVAJIGT DACKARNA TILL SEGER

Lagledaren Morgan Andersson visste vad han gjorde när han plockade in Patryk Dudek i ett skadeskjutet Dackarna. Ikväll var det Dudek, tillsammans med Målillasonen Avon van Dyck, som förde Dackarna till en extremt viktig seger borta mot Piraterna med 46-44.

Tidigt i kvällens match i Motala stod det klart att Dackarna skulle få med sig bonuspoängen hem. Detta efter storsegern på hemmaovalen förra veckan. Hur kvällens match skulle sluta var ända in i det sista heatet däremot ett stort frågetecken.

Till slut blev det Dackarna som körde hem ytterligare två ytterst viktiga poäng och tog ett jättekliv mot slutspel. Detta efter ett minst sagt dramatiskt heat 15, där Patryk Dudek tog sin sjätte raka heatseger på lika många försök. Helt avgörande blev kampen om enpoängaren, där Tomas H Jonasson och Daniil Kolodinski hade en stenhård fajt, som slutade med att båda kraaschade, Kolodinski uteslöts och att domaren frös heatet. Därmed vann Dackarna matchen med 46-44.

Van Dyck matchades hårt

Det var två för kvällen minst sagt olika lag som möttes. I Piraterna körde samtliga förare utom Erik Persson in minst sex poäng, men ingen kom upp i tvåsiffrigt. Den jämnheten hade sannerligen inte Dackarna. Men de hade en fenomenal Patryk Dudek, som var ohotad hela kvällen och körde in maximala 18 poäng. Och så hade Dackarna hemmasonen Avon Van Dyck. Van Dyck körde inspirerat hela kvällen och fick stort förtroende från lagledningen. På sex framträdanden körde Målillasonen in 11+2 poäng. Här ska noteras att han körde såväl heat tio, elva, tolv och tretton. Bakom nämnda duo då? Nej, där var ingen över fem poäng.

I tabellen klättrade Dackarna upp på sju poäng. Då ska det noteras att Piraterna och Rospiggarna under slutspelsstrecket fortsatt är poänglösa.

Poäng, Dackarna:

Timo Lahti, 5+1 (4 heat)

Jakub Krawczyk, 0 (2)

Patryk Dudek, 18 (6)

Chris Holder, 2+1 (3)

Tomas H Jonasson, 5+1 (5)

Avon Van Dyck, 11+2 (6)

Andreas Lyager, 5 (4)