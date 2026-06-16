Storstilad insats av två förare: "Vet inte om jag kört någon i fyra heat i rad"

Avon van Dyck blev stor hjälte tillsammans med Patryk Dudek när Dackarna vann mot Piraterna. Foto: Simon Henriksson

Målillasonen Avon van Dyck blev stor hjälte tillsammans med Patryk Dudek när Dackarna bärgade en seger borta mot Piraterna. Lagledaren Morgan Andersson lyckades med flera drag i matchen. – Jag vet inte om jag kört någon fyra heat i rad innan, säger han.

Det Morgan Andersson syftar på är att Målillasonen Avon van Dyck körde heat tio, elva, tolv och tretton. Ett beslut som Morgan Andersson i efterhand kan vara mycket nöjd över.

Van Dyck tog hela 11+2 poäng i 46-44-segern.

– Det var tur det, annars hade man väl varit hängd, säger Morgan Andersson skämtsamt.

– Avon gör en kanontävling, tillägger han.

Såg du det framför dig?

– Jag har varit jättenöjd med honom, både på träningar och tävlingar. Han är professionell och har ett bra team bakom sig. Jag vet inte om jag kört någon fyra heat i rad tidigare, så jag vill verkligen tacka alla andra team också. Det blir snärjigt när det blir så.

Vad säger du om att han klarar det?

– Han är tränad. Det är vinterträningen som kickar in. Han fick byta koppling där när han brände den, så det var fullt ös på samtliga team i depån.

Tufft för Holder

Den största hjälten var dock Patryk Dudek. Nyförvärvet tog full pott, maximala 18 poäng på sex heat, och har imponerat stort sedan återkomsten.

– Dudek bidrar ju stort med sex heatsegrar. Så är det. Det blev kämpigt och det var en hektisk tävling, men vi lyckades knyta ihop säcken. Vi matchade vissa förare hårt.

En förare som på nytt hade det tufft var Chris Holder. Det blev 2+1 poäng på tre heat.

– Han får inte till det i dag heller tyvärr, men vi vinner som ett lag och han är inne på en femetta där i början. Sedan var det två mindre framgångsrika heat. Det var svårt på slutet, men jag valde Avon där i trettonde och körde slut på honom. Lyager (Andreas) fick vi inte ut max av heller. Jag tycker att Tomas (H Jonasson) kommer tillbaka i tävlingen. Det var oturligt med den där olyckan, men du ser ju själv i protokollet vilka som räddade oss.

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Inte nöjd med energin i början

Morgan Andersson har pratat om vikten av de här två matcherna mot Piraterna från Målilla. Nu blev det totalt fem poäng, bästa tänkbara utgång, i dubbelmötet.

– Det vi har sagt är att det är slutspelskaraktär på de här matcherna. Jag var inte riktigt hundra nöjd med energin i början, men vi talade om det i sladdpauserna och om att steppa upp och ha bättre energi. Det gjorde vi också.

HÄR kan du läsa mer om själva matchen.