Härligt besked för talangen – reserv i GP-tävlingen

Avon van Dyck har varit lyckosam i år och får en plats som reserv i GP-tävlingen i Målilla. Foto: Ossian Mathiasson

Avon van Dyck gör sin bästa säsong hittills i karriären och belönas nu med en plats som banreserv i klubbens GP-tävling i Målilla den 11 juli.

I och med segern i SM gick ett wild card till rutinerade Kim Nilsson. Senast Nilsson var ordinarie förare i GP-karusellen var 2023. Efter SM-tävlingen förra veckan har även de två banreserverna till tävlingen valts ut. Jonathan Ejnermark, lagkapten i Piraterna, blir första reserv och Dackarnas Avon van Dyck andra reserv.

Van Dyck har varit het under säsongen och kört in 22 poäng på 18 heat. Det ger ett snitt på 1,222. Ingångssnittet inför säsongen var 0,618.

I allsvenska Njudungarna har han snittat 1,696. Om det blir något heat på den stora scenen återstår att se.