29 juni 2026
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Kvinna känner sig förolämpad av bekant

En kvinna i Vimmerby känner sig kränkt. Foto: MostPhotos

Kvinna känner sig förolämpad av bekant

KRIM 29 juni 2026 15.00

En kvinna från Vimmerby känner sig förolämpad av en annan kvinna.

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Händelsen inträffade vid-21-tiden den 22 juni. Kvinnan ska ha uttryckt nedsättande tillmälen. Polisen vill inte gå in på vad som sagts. De båda känner varandra sedan tidigare.

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Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

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