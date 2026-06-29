Kvinna känner sig förolämpad av bekant

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En kvinna i Vimmerby känner sig kränkt.
Foto: MostPhotos
En kvinna från Vimmerby känner sig förolämpad av en annan kvinna.
Händelsen inträffade vid-21-tiden den 22 juni. Kvinnan ska ha uttryckt nedsättande tillmälen. Polisen vill inte gå in på vad som sagts. De båda känner varandra sedan tidigare.
Jakob Karlsson
jakob.karlsson@dagensvimmerby.se
073 501 41 26
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