Bion klar med upprustningen av Grand – så dyr blev renoveringen

Vimmerby Bio är klar med renoveringen av Grand, som fått nya stolar med mugghållare och möjlighet att luta ryggstödet. Foto: Privat

Lagom till högsäsongen i Vimmerby har bion fått ett stort lyft när den största salongen, Grand, fått nya stolar. Investeringen hoppas locka både turister och lokala besökare. – Jag tror många har valt bort bion de senaste åren, säger Tina Karlsson.

För fyra år sedan tog Tina Karlsson och Mikael Bengtsson över Vimmerby Bio. Under de åren har Terrassen på övervåningen renoverats, vilket var ett av ägarnas första projekt, och båda biosalongerna fått nytt bioljud.

Det senaste projektet har varit att uppgradera Grands stolar och byta golvet i salongen. De nya stolarna har mugghållare och ryggstöd som går att luta.

– Det känns jättebra, det blev ett väldigt lyft till skillnad från innan. Vi har planerat att göra det här bytet länge, eftersom det var mycket slitet. Men tyvärr har ju inte ekonomin varit som man hoppades på när vi tog över bion, säger Tina Karlsson, som menar att bion har haft det ekonomiskt tufft.

108 unika donationer

För att kunna finansiera projektet med att byta stolar till Grand startades en insamling där allmänheten och biobesökarna fick skänka pengar. Det har kommit in 108 unika donationer.

– Det är jättekul att det var så många som slöt upp. De här pengarna har verkligen gjort skillnad för bion. Vi fick tyvärr avslag från filminstitutet för stolarna, men vi har fått stöd från dem med att byta bioservrarna.

Servrarna har nämligen bytts ut och fått temporära lösningar flera gånger de senaste åren. Nu har alltså det skett ett permanent byte som ska hålla.

– Det känns jätteskönt att få det gjort. Det här är ju däremot inget publiken märker av, till skillnad från stolarna.

Tina Karlsson berättar att totalt har hela investeringen gått på en halv miljon kronor.

De allra största renoveringsprojekten är nu klara, men det är fortfarande några beslut att fatta.

– Det är lite smågrejer kvar i Grand. Vi har byggt bort de tre halvraderna längst bak, för att förbättra akustiken i lokalen. Än så länge har vi inte beslutat vad vi ska göra med det området, för nu är det bara ett inbyggt hål. Vi kanske kommer förlänga foajén, för den är trång, men det är ett projekt för framtiden.

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Invånarna har valt bort bion

Renoveringsprojekten har fått stor respons på sociala medier, där folk är glada för att kunna gå på en modern bio igen.

– Det var någon som kommenterade ett inlägg och skrev ”Jaa, nu kan vi äntligen gå på bio på hemmaplan igen”, säger Tina Karlsson som tror att många valt att åka till andra ställen som Västervik de senaste åren.

Vad betyder Vimmerby Bio för samhället?

– Väldigt mycket. Kultur är ju väldigt viktigt för samhällen och speciellt i småsamhällen som Vimmerby. Visserligen kanske Vimmerby redan är lite starkare kulturellt på grund av Astrid Lindgren och hennes sagor, men jag tror fortfarande att bion är viktig för Vimmerbyborna.

Högsäsong under sommaren

För andra städer kanske inte sommaren är den bästa tidpunkten på året för biosalongsägare. Det skiljer sig däremot i Vimmerby, som även lockar en hel del turister till bion – särskilt om det är dåligt väder.

– Vi är ganska optimistiska inför sommaren. Sommaren i Vimmerby brukar vara väldigt bra och juli är den bästa månaden.

Filmutbudet är heller inte svagt de kommande månaderna. Bland annat har Toy Story 5 precis haft premiär, och i dagarna har en ny Minions-film premiär.

En stor snackis i filmvärlden just nu är den nya Spiderman-filmen, som har premiär sista juli.

– Vi tror väldigt mycket på Spiderman. Sedan kommer även Christopher Nolan med sin nya film The Odyssey, som har premiär den 17 juli. Hans förra film var Oppenheimer, och den slog ju igenom väldigt bra.

– Jag har sett fem minuter av The Odyssey, och det har varit riktigt, riktigt bra. Jag hoppas verkligen att publiken hittar till den, säger Tina Karlsson och avslutar med att det borde finnas något för alla åldrar på bion i sommar.