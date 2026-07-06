Västervik redo att ta emot Rospiggarna - "En match vi ska vinna"

- Vi väljer att avvakta och vi har ingen ersättare klar utan väljer att flytta om i laget.

Nästjumbon Rospiggarna har inte imponerat under säsongen och har än så länge endast en seger och två lagpoäng. Teurnberg säger att det är ett lag som Västervik ska vinna över och startsjuan är löst med förarna man har. För stunden finns det ingen panik att hitta en långsiktig ersättare till Rasmus Jensen som stängdes av för internationellt tävlande i nio månader.

- Vi avvaktar och lyssnar av läget om Rasmus kanske ska överklaga. Det var ett väldigt hårt straff men vi har ingen panik vad gäller ersättare. Ananrs är det inget speciellt i truppen. Lambert är tillbaka från matchen innan där han inte kunde vara med och köra. Vi har Tom Brennan som kör istället för Villads Nagel och så har vi Anton Karlsson in på sistaplatsen istället för Noel Wahlquist. Så sneglar jag lite på väderprognosen inför tisdagen men det verkar bli uppehåll och bättre och bättre i veckan så det blir nog bra.

Haltande tabell

Som det är nu är Västervik nere på plats fyra i serien men då alla lag ovanför på grund av tävlingsschemat (och Västerviks framskjutna match mot Vargarna) har en eller två fler matcher körda blir en snabb översikt missvisande.

- Ja, den där tabellen haltar lite för tillfället. Vi ska vinna mot Rospiggarna och ta med oss tre pinnar från mötet. Vi har varit topp tre hela säsongen och vi ska tillbaka dit inför slutspelet.

Västervik Speedways startsjua mot Rospiggarna:

1. Robert Lambert

2. Rohan Tungate

3. Jacob Thorssell

4. Tom Brennan

5. Mads Hansen

6. Victor Palovaara

7. Anton Karlsson