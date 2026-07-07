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Rädd om traditionen: Kör tåg på smalspåret under Visfestivalen

Tjustbygdens Järnvägsförening håller fast vid sin tradition och trafikerar smalspåret både dag och natt under Visfestivalen. Foto: Pressbild

Rädd om traditionen: Kör tåg på smalspåret under Visfestivalen

NYHETER 07 juli 2026 18.00

Tjustbygdens Järnvägsförening håller fast vid sin tradition och trafikerar smalspåret med tåg både dag och natt mellan Hultsfred och Västervik under hela Visfestivalen.

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Visfestivalstågen har körts varje år sedan trafiken på smalspårsjärnvägen till Västervik återupptogs 2003, med enbart uppehåll under pandemin.

Numera går det också nattåg, som blivit ett populärt sätt att ta sig hem från Visfestivalen om man bor längs järnvägen.

– I år kör vi extratåg alla nätter efter torsdag, fredag och lördag, säger Peter Heller, Tjustbygdens Järnvägsförening, i ett pressmeddelande.

Högsäsongen är här

Sedan den här veckan är det högtrafik med normalt tre tåg per dag i vardera riktningen mellan Västervik och Hultsfred, och nattåget avgår strax efter midnatt från Västervik.

Utöver Visfestivalstågen kommer extratåg att köras till bland annat musikkvällar i Fårhult samt Diggiloo-konserten i Hultsfred 24 juli.

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Lotta Madestam

lotta.madestam@dagensvimmerby.se

073 848 65 05

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