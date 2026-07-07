POJKE FÖRD TILL SJUKHUS EFTER MISSTÄNKT SMITNINGSOLYCKA

En anmälan om smitnings från trafikolycksplats har upprättats sedan en pojke ska ha blivit påkörd i Västervik i går kväll.

Polis larmas till sjukhuset på måndagskvällen med anledning av att en pojke i 15-årsåldern blivit påkörd av en personbil tidigare under kvällen. Föraren misstänks ha smitit från olycksplatsen i närheten av Gränsö slott utanför Västervik.

"Polispatrull har varit på plats för att hålla förhör med den drabbade", skriver Katarina Rusin, pressansvarig, på polisens hemsida.

Enligt polisen fördes pojken till sjukhuset av vårdnadshavare, och en anmälan om smitnings från trafikolycksplats har upprättats för att utreda omständigheterna av olyckan.