Tonårspojke körde för fort på elsparkcykel – misstänks för brott

Polisen stoppade under måndagskvällen en tonårspojke på elsparkcykel i Vimmerby. Polisen kunde konstatera att det gick alldeles för fort med god marginal. Foto: MostPhotos

En tonårspojke från Västerviks kommun misstänks för olovlig körning efter att ha kört för fort på en elsparkcykel i Vimmerby på måndagskvällen.

Det var vid 20.30-tiden på måndagen som polisen stoppade en tonårspojke på en elsparkcykel på Gamla Eksjövägen i Vimmerby. Det gjorde polisen med anledning av att tonårspojken framförde elsparkcykeln i för hög hastighet.

– Polispatrull hade kontroll och fick se elsparkcykeln som gick fortare än 20 kilometer i timmen. Den togs i beslag för kontroll, säger Ulf Gollungberg vid polisen i Västervik.

En tonårspojke från Västerviks kommun misstänks för olovlig körning. Polisen har i dagsläget ingen information om hur fort färden gick.

– Det får vi undersöka vidare. Man kunde i alla fall konstatera att den gick alldeles för fort med god marginal, säger Ulf Gollungberg.