Över 60 anmälda till Sandströms Cup: "Nytändning"

De kommande två helgerna fylls Vimmerbys tennisklubb med barn och ungdomar som spelar Sandströms Cup. En turnering som tidigare gått under namnet Höstcupen men som nu ska ta nästa steg med Sandströms i ryggen. – Vi känner att klubben har fått en nytändning och vill gärna stötta det här, säger Mikael Sandström.

Både Mikael och dottern Mikaela Sandström är på plats i tennishallen bara dagar innan Sandströms Cup arrangeras. Totalt är 63 spelare anmälda i ett brett åldersspann från omkring tolv år till 45 år och i ungdomsklasserna är det poolspel med fyra spelare i varje grupp.

– Det känns jätteroligt att få vara en del av cupen och hjälpa ungdomar att hitta på bra grejer och att röra på sig. Vi hoppas att det här kan vara starten på ett långsiktigt samarbete, säger Mikaela Sandström.

Mikael slog Björn Borg

Själv har hon ingen längre erfarenhet av tennis men spelar med sin man varje vecka.

– Vi är fruktansvärt dåliga så jag hoppas att ingen ser oss, men det är väldigt, väldigt kul, säger Mikaela och skrattar.

Pappa Mikael har spelat desto mer genom åren, både i Källängsparken och i tennishallen. På 90-talet slog han till och med Björn Borg i en dubbelmatch på Kanarieöarna under ett evenemang med företaget Björn Borg.

– Jag tog mig till final med en ganska duktig holländsk partner, säger Mikael.

– En mycket duktig holländska, flikar Mikaela in.

– I finalen mötte vi Borg och bestämde oss för att spela mycket på hans partner. När tiden var slut hade vi vunnit med 3-2. Efter det avslutade jag karriären. På topp, säger Vimmerbyprofilen.

Mikaels morfar var också med och anlade den första tennisbanan vid Åbro i Vimmerby redan 1923, samma år som Sandströms grundades.

Spelas över 80 matcher

Sandströms Cup arrangeras i VTK-hallen under de kommande två helgerna.

– Hallen fylls med ungdomar och totalt kommer det att spelas en bit över 80 matcher Det är en populär turnering och vi har med spelare hela vägen från Stockholm, säger Malin Hamlin som sitter i VTK:s styrelse och är med i sponsorgruppen.

Flera ungdomar och vuxna från klubben ställer upp i turneringen och i verksamheten finns i dag aktiva spelare från fem års ålder till en bit över 80 år.

– Det visar hur bred tennisen kan vara. Vi har medlemmar som haft stående tider i runt 40 år, säger Hamlin.