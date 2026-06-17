DEBATT: Orden om jämlik vård klingar tomt

Debattörerna är mycket kritiska till att den palliativa enheten i Västervik är fortsatt stängd. Foto: Bildbyrån

Tänk dig att din mamma, pappa, partner eller livskamrat är inne i livets sista tid. Det finns inga fler behandlingar. Ingen operation kvar att hoppas på. Det enda som återstår är trygghet, värdighet och närhet till dem man älskar.

Då ska man inte behöva packa en väska och resa långt från sitt hem för att få den vård man behöver.

Ändå är det precis så det är i Kalmar län.

Sedan början av 2023 har 96 patienter från norra länsdelen vårdats på den palliativa enheten i Kalmar. Av dessa avled 32 patienter på sjukhuset. Långt ifrån sina hem, sina tryggheter och i vissa fall långt ifrån sina anhöriga.

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Det är svårt att förstå hur den styrande majoriteten, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet, kan försvara detta.

Den palliativa enheten i Västervik stängdes tillfälligt redan 2022. Beskedet då var tydligt: verksamheten skulle återöppnas. Fyra år senare är vårdplatserna fortfarande borta.

Under tiden är det svårt sjuka patienter och deras anhöriga som fått bära konsekvenserna.

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För den som bor i norra länsdelen handlar detta inte om siffror i ett dokument eller organisatoriska beslut i en nämnd. Det handlar om att svårt sjuka människor rycks bort från sin vardag när de är som allra mest sköra. Det handlar om anhöriga som tvingas resa långa sträckor för att kunna hålla en hand, säga några sista ord eller bara finnas där.

Det är ovärdigt.

Palliativ vård handlar ytterst om människovärde. Om att lindra smärta, skapa trygghet och ge svårt sjuka människor så hög livskvalitet som möjligt. Då spelar det roll var vården finns. Närheten till familj och hem kan inte avfärdas som en praktisk detalj.

Ändå verkar S, V och C mena att vården är jämlik bara för att alla “har rätt” att åka till Kalmar.

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Men jämlik vård är inte att behandla alla lika på papperet samtidigt som verkligheten ser helt olika ut beroende på var i länet man bor. Jämlik vård betyder att människor ska ha rimlig tillgång till vård nära sig.

Det är anmärkningsvärt att den styrande majoriteten fortfarande saknar en trovärdig plan för hur den palliativa vården ska stärkas i norra och mellersta länsdelen. Samtidigt fortsätter man tala om “nära vård” och “jämlikhet”.

Orden klingar tomt när människor dör långt hemifrån.

Vi moderater accepterar inte att svårt sjuka patienter och deras anhöriga lämnas med känslan av att de bor på fel plats i länet. Människor med stora vårdbehov ska inte behöva resa långt för att få trygg och värdig vård. Och när livet går mot sitt slut ska ingen behöva tillbringa sina sista dagar långt bort från sina nära och kära därför att politiken misslyckats med att ta ansvar för vården i hela Kalmar län.

Det är dags att återupprätta den palliativa vården i hela länet, på riktigt.

Malin Sjölander (M)

Niklas Gustafsson (M)

Johan Svensson (M)

Maria Nordensten (M)