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LIVE: Dackarna jagar seger i Motala – följ matchen med oss!

Morgan Andersson och hans dackeförare jagar seger borta mot Piraterna. Följ matchen med oss!

LIVE: Dackarna jagar seger i Motala – följ matchen med oss!

SPEEDWAY 16 juni 2026 16.30

Det blev seger med hela 55-34 när Dackarna och Piraterna möttes i Målilla för en vecka sedan. Nu vankas returmöte i Motala och bonuspoängen ser Dackarna ut att i princip ha säkrat. Kan de vinna även kvällens match?

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Följ vår rapportering från matchen här nedan för att få svaret.

HÄR kan du läsa vår förhandsartikel inför matchen. 

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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