LIVE: Dackarna jagar seger i Motala – följ matchen med oss!

Morgan Andersson och hans dackeförare jagar seger borta mot Piraterna. Följ matchen med oss!

Det blev seger med hela 55-34 när Dackarna och Piraterna möttes i Målilla för en vecka sedan. Nu vankas returmöte i Motala och bonuspoängen ser Dackarna ut att i princip ha säkrat. Kan de vinna även kvällens match?

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HÄR kan du läsa vår förhandsartikel inför matchen.