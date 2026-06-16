LIVE: Dackarna jagar seger i Motala – följ matchen med oss!

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Morgan Andersson och hans dackeförare jagar seger borta mot Piraterna. Följ matchen med oss!
Det blev seger med hela 55-34 när Dackarna och Piraterna möttes i Målilla för en vecka sedan. Nu vankas returmöte i Motala och bonuspoängen ser Dackarna ut att i princip ha säkrat. Kan de vinna även kvällens match?
Följ vår rapportering från matchen här nedan för att få svaret.
HÄR kan du läsa vår förhandsartikel inför matchen.
Simon Henriksson
simon.henriksson@dagensvimmerby.se
076 815 45 71
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