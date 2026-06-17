Tung målkritik mot majoriteten: "Obegränsad horisont alltså?"

Under budgetdebatten i fullmäktige var Ola Hammarbäck (KD) mycket kritisk mot majoritetens mål. – Det här är inte mål att jobba med i en budget, dundrar han.

Det blev en lång budgetdebatt under fullmäktige i måndags kväll. En del av den blev ett replikskifte mellan oppositionens Ola Hammarbäck (KD) och kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Hammarbäck är kritisk till de kommunövergripande målen, som han tog upp redan för ett par månader sedan.

– I samband med årsredovisningen, under den debatten, ställde jag frågor om de kommunövergripande målen. Alltså inte styrmodellen, utan majoritetens mål. Hur mäter man? Hur följer man upp dem? Varför har vi dem över huvud taget? Ingen visste när man började mäta, slutade mäta eller följde upp det. Jag tyckte jag var generös och gav majoriteten möjlighet att förändra detta inför 2027 års budget, sa han från talarstolen.

Men han var mycket förvånad, förklarade han.

– Till min stora förvåning är det samma mål fortfarande. Nu har majoriteten kanske svar på mina frågor? För det hade man sannerligen inte senast.

"Långsiktigt arbete"

Hammarbäck valde att ta upp tre punkter. Det handlade om att kommunen ska öka andelen barn och elever som klarar grundskoleutbildningen, att kommunen ska minska sjukfrånvaron med 20 procent och att hela kommunen ska leva, med en befolkning som ska öka både totalt sett och utanför Vimmerby stad.

Hans tre frågor där var när mätpunkten inleds, när den avslutas och hur det har gått så här långt.

– Jag har en följdfråga också. Tycker ni att det här är bra mål?

Eva Kindstrand Ströberg (S) inledde med att konstatera att man tycker det är bra med mål från majoritetens sida.

– Det handlar om en riktning att gå åt, så det är hela mandatperioden. Vi ser att den här föreningen samkraft (samarbetet i norra länet, reds.anm) blir en viktig del i arbetet med att hela kommunen ska leva. När det gäller att minska sjukfrånvaron jobbar vi med Sunt arbetsliv och friskfaktorer. Det är ett långsiktigt arbete. Man kanske tar något steg tillbaka, men förhoppningsvis två steg fram efter det. Det är likadant vad gäller unga och att klara det målet.

Det handlar alltså inte om ett budgetår eller ens en mandatperiod, menar hon.

– Det är ett långsiktigt arbete och mätperioden är från första till sista dag. Vi ser det långsiktigt över flera mandatperioder och om ni, gud förbjude, ska styra hoppas vi att det händer något i rätt riktning på de här delarna också.

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Blev votering

Ola Hammarbäck lät förstås inte detta passera okommenterat.

– Det är en obegränsad horisont alltså? Det är möjligt att nå målet någon gång i framtiden, kanske 2030 eller 2040 eller 2045. Det är inte mål att jobba med i en budget. Ska målen vara med ska det vara för att vi ska uppnå dem under 2027. Det är anmärkningsvärt och jag undrar om majoriteten själva har läst budgetdokumentet? Än så länge är det majoritetens mål och majoritetens politiska viljeinriktning innan klubban har slagits. Då blir det kommunfullmäktiges mål och det vill jag inte stå bakom.

Kristdemokraten yrkade därför på att den politiska viljeinriktningen i budgeten och de kommunövergripande målen skulle plockas bort. Det blev votering om detta och den slutade med att majoriteten vann.