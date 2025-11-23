KRÖNIKA: Tack för dialogmötet! Nästa gång kan ni bjuda VH till samtal om gräsklippning

Vägen till helvetet är kantad av goda intentioner, sägs det. Att intentionerna bakom kommunens dialogkvällar på landsbygden är just goda behöver knappast ifrågasättas (även om det möjligtvis börjar osa valkampanj), men hur politikerna tillsammans med de tjänstemän som deltar kommit fram till vad sagda dialog ska innehålla, och varför, är en gåta. Resultatet ett skämt.

Undertecknad tackade, liksom ett trettiotal andra med ambition om att vara goda samhällsmedborgare, ja till inbjudan från majoritetspolitikerna om att samtala om behoven i Pelarne i veckan. I ärlighetens namn förväntade jag mig inte underverk av dialogmötet. Efter att förskolan lades ned är kommunens närvaro i Pelarne närmast obefintlig bortsett från ett blomsterarrangemang vid kyrkparkeringen under sommarhalvåret. Det är lätt att montera ned verksamhet, men svårt att etablera ny närvaro.

*

Att kommunen bjuder in till samtal är ändå uppskattat. Vi är många som välkomnar gesten, men åtminstone jag hade förväntat mig relevans i dialogen från kommunens håll. Första halvan av onsdagens möte bestod av en samhällslektion i stadsplanering, med fokus på detaljplanerat område. Intressant förvisso, men under första halvan av mötet satt jag och fler med mig som frågetecken. Vart vill man komma? Och varför i hela friden ska Pelarneborna utbildas i ämnet detaljplanering?

Exakt noll kvadratmeter av Pelarne är detaljplanerat och exakt noll personer som tagit sig till mötet berörs direkt av kommunens detaljplaner. Ändå lades halva mötet på att berätta om hur planarkitekten arbetar i tätorten. En dumförklaring. Tänk er att kommunen bjuder in företrädare för Vimmerby Hockey till samtal om föreningen, och i samband med det ger ett föredrag om gräsmatteskötsel. Eller Vimmerby Handel för att diskutera det lokala näringslivet, men låter halva mötet handla om säkerhet på sjön. Vad är syftet? Och för vems skull läggs resurser på att ordna mötena?

*

Med lite god vilja kan jag sträcka mig till att se det som nonchalans och inte en ren idiotförklaring av landsbygdsbor. Viljan att åka ut till kransorterna finns, men inte tillräckligt engagemang för att fundera över vad invånarna på just den orten kan tänkas ha nytta av.

Ett trettiotal personer har tackat ja till inbjudan om att prata om Pelarne med politiker. Folk har tagit sig tid, stuvat om i scheman, fixat barnvakt och dykt upp för att prata om bygden, men inte förrän en timme in i samlingen blir innehållet något som helst relevant för just Pelarne. Att ämnet stadsplanering säkert intresserade en och annan är irrelevant. Inbjudan gällde en dialogkväll för bygden och inte ett föredrag om kommunens planarkitekts arbete i tätorten. Ställdes aldrig frågan när dialogturnén planerades om vad man ville uppnå med innehållet? Vad är syftet? Har mötena ens planerats? Eller skickade politikerna bara fram en tjänsteman och bad hen att ”berätta något kul om ditt jobb!” för att fylla ut tiden?

Att den goda viljan att ta sig ut på landsbygden och möta kommuninvånare inte sträcker sig till att också ta sig en funderare över innehållet och dess relevans för mottagarna är obegripligt. Alltihop ter sig mest som ett sätt för politikerna att sätta sig själva i god dager som ger sig ut på landsbygdsturné. Viktigast är att synas, inte att vara relevanta och att satsningen faktiskt ska ge något.

*

Efter att andra halvan av mötet tack och lov handlat om vad Pelarneborna önskar hjälp av kommunen med avslutades hela kalaset med en brasklapp som heter duga: ”Kommunen har ju tyvärr inte rådighet över allt. Det är ni – föreningar, företagare och lokalbor, som kan göra skillnad och få saker att hända i Pelarne.”

Tack. Vi vet. Det är så vi jobbar.

Goda intentioner är behjärtansvärt, men behöver flankeras av frågor om syfte och relevans. Tack och lov är Pelarneborna ett positivt släkte och tog chansen att umgås över en kopp kaffe. Det som behöver ordnas får vi ta tag i senare på våra föreningsmöten.

Ni är välkomna igen, men kom för allt i världen inte tomhänta då.