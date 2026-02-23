FEM PUNKTER: Vilket svar till Västerås

Vimmerby Hockey gick i ett mycket pressat läge ut och gjorde 4-0 på tabelltrean BIK Karlskoga i den tredje perioden. Oerhört imponerande. Här är Simon Henrikssons fem punkter från matchen.

Var det säsongens tråkigaste andraperiod?

En del perioder har inte varit roliga tidigare heller. I en del perioder, som senast mot Kalmar i första, har det förstås varit värre för Vimmerbys del. För i ärlighetens namn var inte Karlskoga glimrande i andra heller. Men efter säsongens kanske mest mediokra powerplay hade Vimmerby absolut ingenting. Verkligen ingenting. Ett ynka skott lyckades man få iväg på mål.

Ett. Uno. One.

Ett skott på 20 minuter i ishockey. Jag vet inte vad jag ska säga om det riktigt.

Var någon lite trött på läktaren lär hen definitivt ha somnat. För maken till sömnpiller var det länge sedan vi såg. Avblåsningarna för handpassningar var nog i princip fler än skotten. För Karlskoga sköt å sin sida nämligen bara sex.

5-1 – vilket svar till Västerås

Det är Västerås som Vimmerby ser ut att gå en stenhård kamp med om att undvika kval. I lördags tog den hockeyallsvenska storklubben fjärde raka segern och detta genom hela 5-1 mot AIK. Västerås satte press på Vimmerby och hade, med tanke på Vimmerbys motstånd denna kväll, ett guldläge. Hur Vimmerby svarade? Genom att göra 5-1 på Karlskoga. Det var svar på tal och en fingervisning om att VH inte ser det här slaget som förlorat. Nu väntar fem otroligt spännande omgångar. Både Västerås och Vimmerby står på exakt samma poäng när 15 poäng återstår att spela om. Det kommer bli en oerhört intressant och dramatisk sluttid som väntar den här och nästa vecka. Pressen ligger nu åter hos Västerås.

Uppryckningen i tredje perioden imponerade

Vimmerby sköt ett skott på mål i andra perioden. Det har ni förstått. Det var en svag hockeyperiod och inget av lagen nådde några högre höjder. Att Vimmerby då, i detta mycket ansträngda läge, lyckades samla mod i periodpausen och klev ut och bjöd hemmapubliken på fyra mål i den tredje akten mot seriens tredje bästa lag är inget annat än imponerande.

Det var en uppryckning som var bland det bättre vi sett av det här laget den här säsongen. Och något som definitivt satte tonen för fortsättningen av den här veckan.

Ibland går det knappt att överdriva betydelsen av en sådan här uppryckning faktiskt.

Ni får inte kasta bort ett powerplay sådär

Det finns några fler som är med där och slåss om den omsickrande titeln som säsongens sämsta powerplay. Under Vimmerbys numerära överläge i den första akten fanns många tendenser. Framför allt den första minuten var mer än godkänd. Vimmerby fick sedan tidigt chansen i spelformen även i den andra. Ett gyllene läge att göra 2-0 och sätta sig i ett bra läge. Då hade Karlskoga pucken mer än hemmalaget. Därutöver den klart vassaste chansen. Det var aldrig ens nära att VH skapade en målchans. Det var faktiskt knappt nära att man tog sig in ordnat i anfallszon. En sådan möjlighet får ni bara inte kasta bort. Mål går inte alltid att begära, men att bygga momentum i fem mot fyra är ett måste i en sådan här match, även om det definitivt gick vägen ändå den här gången.

Varför drar Karlskoga så dåligt?

Karlskoga är ett återkommande topplag i Hockeyallsvenskan. Det verkar inte locka Vimmerbyborna. Den här februarikvällen, när det nästan gått två och en halv vecka sedan senaste hemmamatchen, kom det bara 825 åskådare.

Det i ett läge när Vimmerby behöver allt stöd de kan få av sina supportrar. Det är faktiskt för svagt av supportrarna här. Även om det är två dagar till lön denna OS-månad.

Det här var hela säsongens nästa sämsta publiksiffra. Den sämsta? Mot just Karlskoga den 1 oktober kom blott 743. Så Karlskoga verkar inte direkt locka Vimmerbyborna till hockey.