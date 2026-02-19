OTÄCK OLYCKA I LOCKNEVI – BESKED OM SKADELÄGET

En otäck arbetsplatsolycka inträffade i Locknevi under onsdagen. På torsdagen kommer lugnande besked från regionen kring skadeläget. Kvinnan bedöms vara lindrigt skadad.

Det var vid 15.30-tiden på onsdagen som larmet kom. En person hade då fastnat mellan en lastbil och en betongvägg. Efter en kvart hade räddningstjänsten fått loss personen, som beskrevs vara i chock och klagade över smärtor i ryggen. Då inväntade man ambulans.

– Vi hanterar det som en arbetsplatsolycka. Vi kommer hålla förhör med personen som är förd till sjukhus och eventuella vittnen för att se vad som har inträffat. När vi har gjort det får vi se om det blir någon misstanke om brott och om man hade kunnat förhindra olyckan på något sätt, berättade Filip Annas, presstalersperson vid polisens ledningscentral i Malmö, under eftermiddagen.

Under torsdagen säger Hampus Haag vid polisen lokalt att rubriceringen är vållande till kroppsskada.

– Det är en lastbilschaufför som blivit klämd mellan en container och en betongvägg. Man skulle lasta upp containern och stod snett bakom lastbilen när man gör detta. Då lossnar ett fäste och containern glider ned på sidan. Det gör att chauffören kläms mellan betongväggen och containern, säger han.

Lastbilschauffören fördes till sjukhus.

– Jag har inget nytt gällande skadeläget, men vi kunde inte hålla förhör med den drabbade under gårdagen när vi var på sjukhuset.

Lugnande besked

Den drabbade är en kvinna från Hultsfreds kommun.

– Rubriceringen är vållande till kroppsskada, men det är det nästan alltid till en början. Vi har inte tagit beslut om vi ska inleda förundersökning eller inte, säger Hampus Haag.

Lugnande besked kom dock från Region Kalmar län under förmiddagen. I en olycksbulletin rapporterar regionen att kvinnan bedöms vara lindrigt skadad och inte har behövt läggas in på vårdavdelning.