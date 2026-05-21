Forwarden bryter med SHL-klubben – återvänder till IKO

Att få hem Manuel Ågren till IK Oskarshamn är en värvning som moderklubben har drömt om i flera års tid. Manuel Ågren har varit en etablerad SHL-spelare i flera säsonger och meritlistan innehåller 335 SHL-framträdanden och ett SM-guld med Växjö Lakers 2023.

Nu är IK Oskarshamns drömvärvning ett faktum.

Manuel Ågren bryter sitt avtal med Växjö Lakers för att kliva ner i Hockeyallsvenskan och återigen representera moderklubben.

”Det känns väldigt kul att komma hem igen. Det har gått många år sedan sist och det betyder mycket att återigen få representera IK Oskarshamn. Det är klubben jag har vuxit upp med och som har en speciell plats i mitt hjärta och även för många runtomkring mig, stora som små. Jag ser verkligen fram emot att dra på mig tröjan igen”, säger Manuel Ågren i ett pressmeddelande.

"Ingen svår sak att ta ställning till"

Manuel Ågrens avtal med IK Oskarshamn är skrivet över 2+1 år.

”Sjukt kul att ”Manne” väljer att komma hem! Vi får hem en skicklig spelare i en bra ålder. Han gjorde en stark säsong med Växjö och har varit med och vunnit SM-guld med dem. Med hans erfarenhet och karaktär är han en viktig pusselbit till laget. Han kommer att bidra mycket både på och utanför isen”, säger Arsi Piispanen i ett pressmeddelande.

Växjös sportchef Henrik Evertsson kommenterar Manuel Ågrens önskan om att få avsluta sitt avtal i förtid.

”Manne kom till mig för någon vecka sedan och inledde en diskussion kring möjligheten att få avsluta sitt avtal i förtid. Anledningen var en vilja han känt ett tag att flytta hem till Oskarshamn. För oss var det ingen svår sak att ta ställning till. I och med att IKO inte är en direkt konkurrent till oss kunde vi fokusera helt på människan Manne Ågren och givetvis inte ställa oss i vägen för hans önskan. Så här blir det ibland i livet och det är inte något dramatiskt. Manne har skött detta ytterst transparent och professionellt", säger Henrik Evertsson i en kommentar till klubbens hemsida.