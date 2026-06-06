SNUBBLADE PÅ BRYGGA – EN TILL SJUKHUS

Det har kommit ett larm om drunkning i Västerviks kommun. Det ska ha rört sig om en person som snubblat på en brygga och ramlat i vattnet.

Det ska enligt larmet röra sig om Källvik utanför Loftahammar. Larmet kom vid 10.45-tiden på lördagen.

– Det var en person som befann sig i vattnet, men som är uppe nu. Det är ett sjukvårdsärende, men vi har åkt för att stötta dem och är framme med räddningstjänst och ambulans, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Personen ska alltså vara på i land detta nu.

– Det är lite oklart exakt hur det har uppstått, men man ska ha snubblat på bryggan och ramlat i vattnet. Ambulansen ser över den drabbade nu och vi får se om de tar med sig någon in, säger operatören.

Vid 11.45-tiden uppger man att en person är förd med ambulans till sjukhus. Personen ska ha varit vaken och talbar.

– Det räddningstjänsten gjorde var att ta av de blöta kläderna och se till att man blev torr.

Artikeln kommer uppdateras.