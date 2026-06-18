A-TRAKTOR SKA HA FRAMFÖRTS I 100 KM/H PÅ RIKSVÄG INATT

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Strax efter midnatt fick polisen samtal om en A-traktor som ska ha kört i 100 kilometer i timmen på riksvägen.

En patrull skickades förstås till Målilla och kunde anträffa den berörda A-traktorn. En tonårspojke, som är i 15-årsåldern, ska ha saknat rätt behörighet visade det sig.

Han är nu misstänkt för olovlig körning, säger Susanne Hafström vid polisen.

– Vi får in det från inringare som att A-traktorn har gått i för hög hastighet och det uppskattas till 100 kilometer i timmen från inringaren, säger Filip Annas, presstalesperson vid polisens ledningscentral.

A-traktorn har dock inte tagits i beslag, så det är oklart om denna uppgift kommer kunna kontrolleras.

– Vi kommer att hålla förhör med killen och får se om det blir någon ytterligare brottsmisstanke. Polisen har inte sett att den gått så fort, men vi får se vad som sker efter förhöret.