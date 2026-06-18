Snart börjar midsommartrafiken – dessa vägar är mest olycksdrabbade i länet

Det börjar närma sig midsommar och i turisttäta Kalmar län kommer trafiken på våra vägar öka ordentligt runt storhelgen. Trafikanter får räkna med köer och trängsel både ute på vägarna och inne i tätorterna.

– Midsommartrafiken innebär både stress, täta tidsscheman och ökad alkoholkonsumtion. Det är en kombination som tyvärr syns tydligt i statistiken. I snitt omkommer sex personer under midsommarhelgen varje år – ungefär 40 procent fler än under en vanlig helg i juni, säger Victor Öberg, trafikförsäkringsexpert på Dina Försäkringar.

De flesta olyckorna inträffar enligt honom på torsdagseftermiddagen före midsommarfirandet samt på midsommardagens eftermiddag men de allvarliga, som orsakar dödsfall, sker på själva midsommarafton eller midsommardagen. Det är då många kör alkoholpåverkade, stressade eller trötta.

Öbergs tips är att göra resorna i god tid; dit tidigt på torsdagen och att göra återresan på söndagsmorgonen. Då är trafikrytmen lugnare. Han nämner även att många väljer småvägarna till kust- och sommarstugeområden men att riskerna för allvarliga olyckor finns här då de ofta saknar mitträcken, är smala och snabbt kan bli fulla av trafik. Det är statistiskt säkrare att ta de större Europavägarna och 2+1-vägarna.

Han poängterar även vikten av att planera resorna i god tid så man tagit höjd för att det kan gå långsamt i bilköer och att man sett till att barnen är ordentligt bältade och att man inte har lösa föremål i bilen.

Olycksvägarna i Kalmar län

I Kalmar län har man generellt haft få olyckor med dödsfall under sommarmånaderna, oftast 2 eller 3 personer. Enligt statistik mellan 2016 till 2025 var det toppar på fem döda i sommartrafiken åren 2017 och 2024. 2021 var det ingen som omkom.



Enligt riksstatistiken för de senaste fem åren ligger väg 40 på en tredjeplats vad gäller midsommarolyckorna. Vägen mellan väst- och ostkusten går till stor del genom Västerviks och Vimmerby kommuner. E22 mellan Kalmar och Norrköping är sjua i samma statistik.

De fem vägar som ligger högst olycksmässigt i Kalmar län under midsommarhelgen är följande: