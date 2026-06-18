Snart börjar midsommartrafiken – dessa vägar är mest olycksdrabbade i länet

De gator och vägar i vårt bevakningsområde som fått flest sommarolyckor inrapporterade till Polisen mellan 2019 och 2025. Antal olyckor inom parentes.
Kalmar kommun:
E22 (15), Norra vägen (8), Väg 137, Erik Dahlbergs väg (7), Väg 25 (6), Väg 520, Väg 582, Stensbergsvägen, Norrlidsvägen, Ängöleden (4).
Västerviks kommun:
E22 (19), Östersjövägen (7), Väg 35, Storgatan (5), Allén, Väg 810 (4), Väg 213, Edholmsgatan, Väg 135, Stora infartsvägen (3).
Hultsfreds kommun:
Väg 47 (4), Väg 717, Väg 34 (3), Väg 697, Väg 23, Skogsrundan (2), Väg 129, Väg 715, Väg 665, Andersbovägen (1).
Vimmerby kommun:
Väg 40 (7), Väg 34 (2), Väg 713, Väg 822, Väg 826, Väg 831, Väg 838, Drottninggatan, Kungsgatan, Ringvägen (1).