Här firas det midsommar i Vimmerby – se hela listan

I morgon finns det många platser att välja om man vill fira midsommar i Vimmerby kommun. Redan idag torsdag kan man på några platser ge sig ut och klä majstänger om man vill ha det extra festligt. Listan följer nedan.

Locknevi bygdegård: 10:00 - 13:00

Gårdspångagänget leder midsommardansen.

Underhållning av Matts Hansson.

Kaffe och lotter!

Vi klär midsommarstången 18 juni kl 17.

Södra Vi, Brunnsparken: 10:30 - 19:00

10.30 Välkomna alla barn (och vuxna) för att binda blomstergirlanger i Brunnsparken till Midsommarstången. Vi bjuder på fika.

16.00 Vimmerby Musikkår inleder firandet

16.30 Intåg i parken från portalen

17.00 Midsommartal: Anders Lindblad, journalist

17.15 Dans och lekar kring Midsommarstången med Ida Johansson

17.45 Dollydots underhåller från scenen

Stort lotteri och ostkakelotteri

Fiskdamm för barnen

Agne Lindbladmuséet öppet från klockan 17:30

Kaffeservering med hembakat bröd

Konstutställning i Brunnssalongen

Södra Vi IF säljer korv, godis och dricka

Astrid Lindgrens Värld: 13:00 - 15:00

Från klockan 13:15 träffas vi i Björkdungen för att hjälpas åt att klä majstången och dekorera kransarna med blommor.

14:10 Resning av midsommarstången.

14:15-15:00 Dansar och lekar runt midsommarstången.

Fröken Prysselius leder lekarna och naturligtvis har hon bra och stabil hjälp av våra poliser, Kling och Klang, och vår alldeles egna orkester. Pippi, Emil, Ronja, Rasmus på luffen och deras vänner och familjer är alla med under midsommarfirandet.

Gästgivarehagen: 13:00 - 15:00

Välkommen till att dansa kring stången, se Folkdanslaget dansa, även musikunderhållning.

Ni kan köpa kaffe, bulle och kaka för 20 kr, korv med bröd 20 kr. Festis.

Vi startar kl 13 och slutar ca kl 15.



Vi klär stången kl 18 på torsdagskvällen. Kom gärna då också.

Pelarnekullen, Pelarne: 14:00 - 15:00

Stången kläs vid hembygdsgården och bärs till musik upp till kullen där dansen tar vid.

Enligt tradition så avslutas dansen alltid med "raketen".

Ta gärna med kaffekorgen.

Storebroparken: 14:30 - 17:00

Svante Sigvardsson sjunger, spelar dragspel och leder dansen runt stången. ICA Nära bjuder alla barn på glass.

Kaffeservering och lotteriförsäljning.

Rumskulla hembygdsgård: 15:00 - 16:30

Torsdagen före midsommarafton samlas vi i Rumskulla Hembygdsgård klockan 18 för att klä midsommarstången och pynta med blommor och blad. Alla som hjälper till bjuds därefter på grillad korv med bröd och dryck. Medtag gärna blommor!

Midsommarafton fredag 19 juni klockan 15 – 16.30 firar vi med flaggan i topp, dans runt midsommarstången under ledning av Bengt och Monica Länsberg, lotterier och servering av fika med jordgubbsbakelse.