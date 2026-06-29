Störning i kommunens telefoni – går inte att nå växeln

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Det går inte att komma fram genom kommunens växel just nu.
Foto: MostPhotos
Under förmiddagen har Itsam haft nätverksproblem, vilket påverkar kommunens telefoni.
Samtal in till växeln kopplas inte fram och samma sak verkar gälla Itsam. Felsökning pågår och det finns ingen prognos för när felet ska vara avhjälpt.
Jakob Karlsson
jakob.karlsson@dagensvimmerby.se
073 501 41 26
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