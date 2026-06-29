29 juni 2026
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Störning i kommunens telefoni – går inte att nå växeln

Det går inte att komma fram genom kommunens växel just nu. Foto: MostPhotos

Störning i kommunens telefoni – går inte att nå växeln

NYHETER 29 juni 2026 11.22

Under förmiddagen har Itsam haft nätverksproblem, vilket påverkar kommunens telefoni. 

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Samtal in till växeln kopplas inte fram och samma sak verkar gälla Itsam. Felsökning pågår och det finns ingen prognos för när felet ska vara avhjälpt. 

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Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

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