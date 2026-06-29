MAN VIFTADE MED LUFTVAPEN MOT UNGDOMAR

En man i 20-årsåldern från Hultsfreds kommun misstänks för olaga hot efter att ha viftat med ett luftvapen mot ungdomar i A-traktorer i Mörlunda på lördagskvällen.

Händelsen inträffade i Mörlunda vid 22-tiden i lördags. Ett gäng ungdomar med A-traktorer uppger att de har känt sig hotade för att det var en man som viftade med ett vapenliknande föremål när de passerade hans bostad i Mörlunda.

– Han var i sin bostad och viftade mot ungdomarna när de passerade med sina A-traktorer, säger Ulf Gollungberg vid polisen i Västervik.

Polisen kallades till platsen, gjorde en husrannsakan i mannens bostad och konstaterade att det var ett luftvapen. Misstänkt, en man i 20-årsåldern från Hultsfreds kommun, greps och släpptes efter att husrannsakan hade genomförts.

– Polisen visste initialt inte vad det var. Mannen greps initialt och blev frisläppt ganska omgående när det visade sig att det var ett luftvapen. Något grovt vapenbrott var det inte frågan om utan det blev ett olaga hot. Polisen gjorde husrannsakan och anträffade luftvapnet som han hade viftat med, säger Gollungberg.