Rallycrossföraren missar helgens deltävling: "Orken rann ur kroppen"

Oskar Andersson har haft problem med bilen i början på sin debutsäsong i rallycross och kommer inte till start i helgens deltävling i värmländska Höljes. Foto: Privat

Rallycrossföraren Oskar Andersson från Hultsfred upplever bilstrul och tvingas ställa in sin medverkan i helgens deltävling av rallycross-SM i Höljes i Värmland. ”Med väldigt kort varsel rann tyvärr orken ur kroppen”, skriver Oskar Andersson i en kommentar på sina sociala medier.

Oskar Andersson bytte inför den här säsongen sport, gick från rally till rallycross och kom till start i de tre inledande SM-deltävlingarna. Den 22-årige Vimmerby MS-föraren har kört ihop 13 poäng, ligger på 15:e plats i klassen under debutsäsongen i rallycross och har efter flera tävlingar tvingats konstatera att det inte har gått hans väg och att bilen störs av motorbekymmer.

I helgen är det dags för säsongens fjärde deltävling av rallycross-SM i värmländska Höljes.

Det blir dessvärre utan Oskar Anderssons deltagande, något som han själv berättar om via ett inlägg på sociala medier.

”Efter många timmars jobb av att försöka hitta fel så tvingas vi tyvärr hoppa helgens deltävling av rallycross-SM. Extremt tufft beslut att ta men efter att vi jobbat hårt med att felsöka bilen och hittat många små fel som ej resulterat i några stora resultat så konstaterades det igår att motorns avgasventiler var krökta vilket inget indikerade på. Med väldigt kort varsel så rann tyvärr orken ur kroppen. Då vi inte känner att det är värt att stressa ihop något”, skriver Oskar Andersson i ett inlägg på sociala medier.

Det är i dagsläget oklart om Oskar Andersson fullföljer eller avbryter rallycross-säsongen.

”Vi vill rikta ett stort tack till alla som har hjälpt till på ett eller annat sätt. Motorn är redan iväg skickat på renovering. Hur framtiden ser ut med tävlandet återkommer vi med så fort vi fått ihop bilen igen”, skriver Oskar Andersson.