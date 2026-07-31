HÄR ÄR SENASTE OM MC-FÖRAREN PÅ INTENSIVEN

Under torsdagen körde en motorcykel av vägen i närheten av Edsbruk. En man i 75-årsåldern är allvarligt skadad efter olyckan.

Larmet kom vid 11.25-tiden på torsdagen och det ska röra sig om väg 876 i närheten av Edsbruk. Räddningstjänstens ledningsoperatör uppger att det är en motorcykel som kört av vägen. Motorcyklisten ska ha kolliderat med ett träd som låg delvis över vägen och sedan hamnat vid sidan av vägen, uppger man.

En person ska vara drabbad.

– Vi inväntar ambulans och så får vi se om man ska medfölja ambulans eller inte, säger operatören.

Skadeläget är oklart, men personen ska vara vaken och kontaktbar.

Vid klockan 12.20 meddelar SOS Alarms händelseinfo attt räddningstjänsten har lämnat platsen. Ambulans har lastat en person och åkt till sjukhus. Skadeläge är dock oklart.

Uppdatering, 13.45:

Region Kalmar län har nu gått ut med en olycksbulletin. Det rör sig om en man i 75-årsåldern som är skadad och han vårdas just nu på intensiven. Hans skadeläge är allvarligt, skriver regionen. Mannen är hemmahörande i norra länet.

Uppdatering, fredag den 31 juli 10.45:

Regionens pressjour skriver i ett sms att sjukhuset uppger att mannen fortsatt vårdas på IVA, men att läget uppges som stabilt.