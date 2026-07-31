LF Kalmar kom med hoppborg och aktiviteter till Bullerby Cup

På eftermiddagen hade "Zlatans" rekord slagits på strafftestet. Foto: Stefan Härnström

Jimmy Svensson och Amir Hossein Eimaq var med och skötte LF Kalmars aktivitetsområde på Bullerby Cup. Foto: Stefan Härnström

Det finns mer än fotboll på Bullerby Cup att aktivera sig med. Mellan matcherna kan man gå till LF Kalmars aktivitetsdel och roa sig. Intill konstgräsarenan på Ceosvallen har LF Kalmar satt upp olika aktiviteter som hoppborgar, gladiatordueller och olika fotbollserlaterade skicklighetstest.

En av utmaningarna man kunde testa var att se hur snabbt man kan sätta en straffspark. Hastigheten mättes av en radar bakom målet. När man öppnade området stod det kritat "Zlatan" och 110 kilometer i timmen på high-scoretavlan. Lite kryptiskt skrattade Amir Hossein Eimaq och Jimmy Svensson som stod vid övningen.

- Vi varierar så vi står vid både och men jag har ju pratat mycket med grabbarna, svarar Amir och pekar mot ett gäng som lägger upp bollen vid straffpunkten.

Vad är trickset med att få iväg ett hårt skott?

- Det är bra placering, hårt skott liksom. Jag tror inte man ska försöka tänka så mycket. Man ska bara skjuta liksom.

Har du sett några imponerande sparkar än?

- "Zlatan"... 110, vi får veta vem Zlatan är om ingen slår det rekordet, skrattar Amir.

Och hur gick det då? Jo, "Zlatan" fick ge sig för på eftermiddagen hade tavlan fått en mängd nya namn som slagit hårda straffar.

Länsförsäkringar Kalmar är huvudpartner till Bullerby Cup från och med årets turnering.