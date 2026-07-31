EFTER SUCCÉN – WILMA SKA SPRINGA EM

i lördags tog hon sitt första SM-guld på seniornivå. I dag blev hon uttagen till EM. Livet leker för Hultsfredsdottern Wilma Svenson.

Wilma Svenson är inne i ett stim. I fredags inledde hon SM med personligt rekord och silver på 100 meter. Under lördagen blev det ännu större.

Även på 200 meter slog sprintern till med personligt rekord och det gav hennes första SM-guld på seniornivå. Wilma Svenson, som numera tävlar för IFK Växjö, var helt överlägsen och sprang in på tiden 23.05.

– Hon springer så bra den här helgen och sänker personbästat på 200 meter den här säsongen med över en halv sekund, sa SVT:s kommentator Gustav Zetterlund i TV-sändningen.

Nästa glädjebesked

Det var för mycket medvind för att tiden skulle räknas, men hennes guld kommer ingen kunna ta ifrån henne.

– Det är helt otroligt verkligen. Träningen har flutit på och jag har hänt att jag har det här i mig så det är kättekul. Det kändes väldigt bra igår och i sista racet idag var det bara köra allt man har kvar. Det har varit många lopp i helgen och det är kul att man kan prestera på den här nivån. Det var ett bra lopp överlag och jag är jättejätteglad, sa Svensson i tv-intervjun strax efter målgången.

Nu kommer nästa stora glädjebesked. Under fredagen presenterade förbundskaptenen Kajsa Bergqvist Sveriges trupp till friidrotts-EM i Birmingham, som startar den 10 augusti.

Truppen innehåller totalt 65 aktiva och är den största i modern tid. Ett av namnen är Wilma Svenson, som får chansen att springa just 200 meter och mäta sig med övriga i Europa.