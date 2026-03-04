Topp tre i landet – nytt högt förtroende för vården i länet

Förtroendet för hälso- och sjukvården i Kalmar län är fortsatt bland det högsta i landet. Det visar hälso- och sjukvårdsbarometern för 2025. – Vi höjer oss ytterligare från en redan hög nivå, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson.

Region Kalmar län placerar sig topp tre av 21 regioner på flera frågor som ställs. Allra bäst, etta i hela landet, hamnar regionen när det gäller om invånarna anser att väntetiderna för besök och behandling vid sjukhus och hälsocentraler är rimliga.

När det gäller tillgänglighet till hälsocentraler har regionen haft en stadigt uppåtgående kurva under flera år.

92 procent här anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Även det är bäst i landet.

– Det är särskilt glädjande att vi höjer oss ytterligare från en redan hög nivå. Det visar vilket engagemang och kompetens som finns hos våra medarbetare. Invånarnas förtroende är inget som kommer gratis utan något som vi behöver jobba för varje dag, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson.

"Jobbar tålmodigt"

När det gäller förtroendet invånarna har för sjukhusen hamnar regionen på andra plats och när det gäller förtroendet för hälsocentralerna är regionen trea. 67 procent av de tillfrågade anser att vården ges på lika villkor, vilket är klart över genomsnittet i Sverige och en liten höjning jämfört med förra mätningen.

Nästan åtta av tio är positiva till att använda 1177:s e-tjänster för att exempelvis boka besök, läsa sin journal eller förnya recept.

– Resultatet är stabilt och något över rikssnittet, vilket är positivt. Samtidigt vill vi att fler ska uppleva våra e-tjänster som självklara och smidiga. Därför gäller det att vi jobbar tålmodigt och långsiktigt för att komma dit vi vill, säger Ingeborg Eriksson.

Knappt fyra av tio i länet är positiva till vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik. 53 procent är positiva till möjligheten att kunna vårdas hemma med stöd av digital teknik.

– Digitala verktyg är ett viktigt komplement som kan öka tillgängligheten och göra det enklare för invånarna att få kontakt med vården oavsett var i länet de befinner sig. Men det ska alltid vara ett stöd, inte en ersättning för den fysiska vård som behövs. Detta är något vi behöver arbeta vidare med för att patienterna fortsatt ska uppleva Sveriges mest tillgängliga vård, säger Emmy Ahlstedt (C), regionråd med ansvar för primärvård.

"Kärnan i en trygg välfärd"

Regionpolitikerna ser förstås positivt på resultatet i 2025 års hälso- och sjukvårdsbarometer.

– Det här är positivt för alla invånare i hela Kalmar län. Att vi ligger allra bäst till i landet när det gäller tillgång till vård och upplevda väntetider visar att människor får kontakt och hjälp när de behöver det. Det är själva kärnan i en trygg välfärd. Våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete och det märks, säger Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande.

Just att många tycker att vården ges på lika villkor och att Region Kalmar län hamnar högt över rikssnittet jublar Lena Granath (V) över.

– Vården ska fungera oavsett var man bor, vem man är eller vilka förutsättningar man har. Att två tredjedelar upplever att vården ges på lika villkor är positivt, men vi fortsätter arbeta för att ännu fler ska känna så. Här sker ett viktigt arbete varje dag för att bli ännu bättre. Medarbetarna ska verkligen ha en stor eloge för det arbetet, säger hon.

Under två perioder, dels våren och dels hösten, har tusen personer över 18 år i länet fått svara på frågorna i hälso- och sjukvårdsbarometern.