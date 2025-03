Så många semlor sålde Stigs konditori under årets intensivaste dag

Över 3000 semlor bakades och såldes i Gullringen under fettisdagen, berättar Markus Andersson hos Stigs konditori. Foto: Arkivbild

Semlorna från Stigs bageri har närapå nått kultstatus i Vimmerbytrakten. Flera gånger har de utsetts till Sveriges godaste, och under fettisdagen vallfärdar Vimmerbyborna till konditoriet i Gullringen för att få sig en semla. Precis som vanligt har ugnarna jobbar hårt under fettisdagen, och bagarna började jobba redan under måndagskvällen för att hinna baka alla tusentals bullar.