Elever i Vimmerby ska utbildas till "cyberagenter"

Nu ska elever i Vimmerby utbildas till så kallade "cyberagenter". Ett samarbete inleds med Stiftelsen Tryggare Sverige och polisen kring det nationella initiativet HackShield.

Det är barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby som nu tar ett steg i det trygghetsskapande arbetet genom att inleda ett samarbete med Stiftelsen Tryggare Sverige och polisen kring det nationella initiativet HackShield.

Målet är att öka barns och ungas kunskap om digital säkerhet och minska risken för brott på nätet. Med hjälp av HackShield kommer elever i årskurs tre till sex i Vimmerby att utbildas till så kallade "cyberagenter", där de får lära sig att identifiera och hantera digitala hot som nätfiske, rekryteringsförsök, desinformation, bedrägerier och penningtvätt.

Ett centralt inslag i utbildningen är att barnen även uppmuntras att sprida sin kunskap vidare – inte minst till äldre generationer, vilket bidrar till att stärka det digitala skyddet i hela samhället.

– Att just Vimmerby – barnens stad – väljer att satsa på HackShield känns både självklart och inspirerande. Här finns ett starkt engagemang för barns trygghet, och med det här samarbetet stärker vi barnens kunskaper i den digitala världen på ett sätt som verkligen gör skillnad , säger Per-Albin Johansson, projektledare på Stiftelsen Tryggare Sverige.

"Viktig del i vår skolutveckling"

Initiativet har redan testats i flera kommuner runt om i Sverige. "Erfarenheterna visar att det finns ett stort behov av ökad kunskap om digitala hot bland både elever och lärare. I Nederländerna, där konceptet har sitt urspring, har hälften av kommunerna anslutit sig, och en tredjedel av målgruppen barn deltar aktivt i programmet", skriver man i ett pressmeddelande.

– Att arbeta förebyggande är en viktig del i vår skolutveckling, och med HackShield får vi ett modernt och inspirerande sätt att nå våra elever. Vi ser fram emot att införa detta i Vimmerbys skolor och ge våra elever möjlighet att bli kunniga och ansvarstagande digitala medborgare, säger Caroline Ålund, verksamhetschef för grundskolan i Vimmerby kommun.

Implementeringen av HackShield i kommunen kommer att påbörjas i samtliga F-6 skolor i kommunen under 2025.