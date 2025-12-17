Elever har fått lära sig om digital säkerhet – blivit cyberagenter

Under hösten har alla elever i årskurs tre till sex på kommunens skolor fått lära sig mer om digital säkerhet. Eleverna Elsa, Ajjna, Maja och Tindra tycker att det varit både roligt och lärorikt att få bli "cyberagenter".

Under den här hösten har samtliga grundskolor i Vimmerby kommun påbörjat utbildningsprojektet HackShield, som är ett nationellt initiativ som syftar till att öka barns och ungas kunskap om digital säkerhet och minska risken för brott på nätet.

Det är genom ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen, Stiftelsen Tryggare Sverige och polisen har elever i årskurs tre till sex blivit så kallade "cyberagenter".

På Storebro skola har HackShield varit en naturlig del av undervisningen under terminen. Projektet har integrerats i flera ämnen, bland annat svenska, teknik och samhällskunskap.

– Vi lärare fick HackShield som fortbildning i början av terminen och har sedan arbetat med det kontinuerligt i klasserna. Eleverna får verktyg för att kunna navigera på nätet och förstå vilka risker som finns. Det är ett absolut måste i dag, säger Thomas Gustafsson, lärare på Storebro skola, i ett pressmeddelande från kommunen.

"Ska inte klicka på obekanta länkar"

Genom ett spelbaserat upplägg har eleverna fått lära sig att känna igen digitala hot som nätfiske, bedrägerier och osäkra länkar. Eleverna har även tränats i att skapa starka lösenord och förstå vikten av integritetsskydd.

– Vi har lärt oss att det finns olika typer av hackare och vad man behöver skydda sig mot, säger Elsa, som är en av eleverna.

– Man ska ha starka lösenord och inte klicka på länkar som ser obekanta ut, säger Maja.

Flera av eleverna lyfter också fram att det lekfulla upplägget gjort det lättare att ta till sig kunskapen.

– Det roligaste har varit att vi har fått spela, lära oss och tänka efter samtidigt. I spelet tar man sig framåt genom att man ska svara rätt på olika frågor, säger Ajjna.

Arbetet fortsätter

Ett inslag i HackShield är att eleverna uppmuntras att sprida sin kunskap vidare, till exempel till familj och äldre generationer, för att stärka den digitala säkerheten i hela samhället.

– Att arbeta förebyggande är en viktig del i vår skolutveckling. Med HackShield har vi fått ett modernt och inspirerande sätt att nå våra elever och ge dem verktyg att bli kunniga och ansvarstagande digitala medborgare, säger Caroline Ålund, verksamhetschef för grundskolan i Vimmerby kommun.

Kommunen skriver vidare att erfarenheterna från hösten visar på ett stort engagemang bland både elever och personal. Arbetet kommer att fortsätta i kommunens skolor även framöver.