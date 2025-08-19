Moaloppet slog rekord igen – Kents insats hyllas: ”Ska bli bra för alla”

Carin Närklin Andersson gör high-five med en av deltagarna i årets upplaga av Moaloppet i Virserum. Foton: Tina Bågenhammar

Moaloppet i Virserum slog deltagarrekord i år igen och gick återigen i kärlekens, glädjens och generositetens tecken. Stiftelsen Moa Anderssons minnesfond överraskades med en fin gåva på 20 000 kronor från Handelsbanken i Vetlanda. Carin Närklin Andersson passade även på att hylla mannen Kent Andersson för det arbete han lägger ner för att arrangera Moaloppet.

Moaloppet i Virserum arrangeras till minne av Moa Andersson, en engagerad, driven och social Virserumsbo som hastigt gick bort i en hjärnsjukdom vid 19 års ålder för lite mer än åtta år sedan.

I år det fjärde gången som familjen Andersson arrangerar Moaloppet i Virserum, ett lopp för barn upp till 14 år där en mängd människor i form av funktionärer, sponsorer och föreningar engageras på olika sätt.

Loppet växer sig större för varje år och slog nytt deltagarrekord i år.

– Det blev ett nytt rekordår med 194 startande. Det tidigare rekordet med 175 startande är från i fjol. Det var fjärde gången och det har vuxit för varje år. Vi började i liten tappning med 120 startande, säger Moas mamma Carin Närklin Andersson.

"Gör ett fantastiskt jobb"

Det blev återigen en folkfest som inleddes med att populära bandet Lifvens uppträdde på scenen. Strax före start höll Carin Närklin Andersson ett känslosamt tal där hon hedrade minnet av Moa och hyllade Kent för det arbete han lägger ner för att arrangera Moaloppet.

– Han lägger ner hela sin själ och sitt hjärta i att det ska bli bra för alla. Barnen, alla runt omkring och alla funktionärer ska känna att det blir en givande dag. Här hemma ser jag vilken tid och energi Kent lägger ner och det är ingen som ser det. Det är mycket arbete bakom kulisserna för att få hela dagen att fungera. Han gör ett fantastiskt jobb, säger Carin Närklin Andersson.

Kent och Carin överraskades av Handelsbanken i Vetlanda som delade ut en check på 20 000 kronor som går direkt till stiftelsen Moa Anderssons minnesfond.

– Vi fick det som en stor gåva i dag. Vi visste att de skulle komma, men inte vad de skulle göra. Det är en positiv överraskning. Det känns gott att kunna göra något fint av de här pengarna till våra barn och ungdomar i Virserums SGF.

"Ger oss energi för att kunna göra detta"

Fjärde upplagan av Moaloppet gick likt de tidigare loppen i kärlekens, glädjens och generositetens tecken. En nyhet för i år var kringaktiviteter i form av käpphästhoppning, ansiktsmålning och tipspromenad.

– Jag känner att det är mycket kärlek och glädje den här dagen. Vi möter många glada barn och får mycket positiv respons där besökarna uppskattar arbetet vi gör. Både gamla och unga får man positiv respons av och det ger oss energi för att kunna göra detta en gång per år, säger Carin.

Arrangörerna riktar ett stort tack till alla som gör arrangemanget möjligt.

– Virserums mc-klubb är generösa och står för gratis fika, kaffe, dricka och slush. Mattias och Roger från Kronfågel grillar och delar ut kycklingburgare gratis till alla besökare under eftermiddagen. Folk tror inte på oss när vi säger att det är gratis. Virserums Sparbank delar ut saft, bulle och en gåva till alla deltagare och Hultsfreds kommun delar ut en badbiljett till alla deltagare.

Många lokala företag var generösa och sponsrade med priser som delades ut till de deltagande barnen.

– Vi har fått så mycket fina, sponsrade priser från affärer och företag i närområdet att alla gick hem med ett extra fint pris. Vi lottar ut priserna på nummerlapparna och kunde dela ut pris till alla deltagare. Det var ett gigantiskt prisbord, helt fantastiskt, säger Carin.