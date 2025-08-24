Tidigare VH-forwarden fick flytta kyrka efter flytten till Kiruna

Tidigare i veckan hjälpte den förre VH-forwarden Olle Söderlund till i arbetet med att flytta Kiruna kyrka. Foto: Privat

Tidigare Vimmerby Hockey-forwarden Olle Söderlunds flytt till Kiruna medförde också flytt av en kyrka för honom. Olle och hans lagkamrater i Kiruna IF var nämligen engagerade att hjälpa till under det osannolika projektet tidigare i veckan. – En jättehäftig upplevelse, sammanfattar Olle.

Flytten av Kiruna kyrka kan väl inte ha undgått någon? Under två dagar följde tiotusentusentals människor den världsunika flytten av den 600 ton tunga byggnaden, från Kirunas gamla stadskärna till dess nya plats, fem kilometer bort. På plats fanns också många artister och andra celebriteter – med vår kung i spetsen så klart.

En som upplevde flytten på nära håll var den tidigare Vimmerby Hockey-forwarden Olle Söderlund.

Från och med den här säsongen spelar Olle i Kiruna IF, och hans lag engagerades att hjälpa till när kyrkan skulle ut på sin resa.

"Jättehäftig upplevelse"

– Det var verkligen en jättehäftig upplevelse. Vart man är åkte, befann sig eller tittade så såg man kyrkan komma rullande i 0,5 kilometer i timmen. Man märkte på personer som bor här hur otroligt stort det här var, hela staden stod stilla under de två dagarna som flytten pågick. Ingen jobbade, utan alla följde händelsen – om inte live eller på tv, så på någon av alla de storbildsskärmar som har satts upp i stan, berättar Olle.

Kiruna IF hade engagerats för att hjälpa till att stänga av gator och lotsa folk rätt i trafiken.

– LKAB:s personal, polis och ordningsvakter såg till att ingen kom riktigt nära kyrkan under flytten. Som närmast var väl vi andra som jobbade ungefär 50 meter, och då kände man sig ganska liten på jorden. Det var mäktigt att se den enorma byggnaden komma rullandes på 240 däck.

"Helt annan nivå här"

Tillsammans med andra föreningar och företag från kommunen fanns Kiruna IF också i det så kallade Kirunatältet där man hade försäljning av merch, lirade och skrev autografer.

– För mig som ursprungligen kommer långt från Kiruna har det varit lite svårt att ta in hur stort det här verkligen är. Men man ser ju hur oerhört många turister som har kommit till staden, berättar Olle, som bor i den gamla delen av staden, 3-4 minuter med bil från den nya.

– Jag upplever förvandlingen varje dag. Flytten av staden i sig är ju en helt galen grej. Om man tycker att det är många byggprojekt i Stockholm när man åker dit, så är det en helt annan nivå här. Det är lyftkranar och byggnadsställningar överallt, och varje dag får man åka nya vägar för att ta sig fram.

Narvik närmaste matchen

Hockeymässigt trivs Olle som fisken i vattnet i sin nya stad, till vilken han kom inför den här säsongen efter att ha spelat med Örnsköldsvik HF förra säsongen.

– Förutsättningarna är jättebra och vi är nu inne på den tredje träningsveckan. Den första veckan var det mycket fys, löpning och cykel, och förra veckan gick vi på is samt spelade en träningsmatch borta mot Narvik (förlust med 6-1). Det är vår närmaste bortamatch på hela säsongen – i ett annat land och två timmar bort, säger Olle och skrattar.

Vad har ni för målsättning?

– Vi har ett jättebra lag med många vassa killar. Jag tycker att vi ska ta oss till slutspel och kunna vara med och utmana i toppen.

Följer du Vimmerby Hockey något?

– ja absolut, det är en häftig resa de gör. Jag såg en period av träningsmatchen mot IK Oskarshamn, men det är svårt att säga något så här tidigt på försäsongen. På papperet ser det spännande ut.