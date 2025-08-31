Ny braksuccé för marknaden – slog förra året med råge

Över 2 000 besökare förra året. Andra året blev en ännu större succé med ännu mer pengar insamlat. – Det blev en jättesuccé, konstaterar Carita Thörn.

Förra året var det premiär för hantverksmarknaden i Gästgivarehagen i Vimmerby. Som om gänget bakom Spöksmyget, Vår stora dag och loppisarna i Folkets Park inte redan gjorde tillräckligt.

Premiäråret i den idylliska oasen i Vimmerby blev en succé. Men år två blev succén bara ännu större. Fjolårets 28 utställare hade nu blivit 35.

Besöksantalet blev ännu större.

– Det blev en jättesuccé med mer folk än förra året, säger arrangören Carita Thörn.

Ännu fler besökare i år

Förra året var det drygt 2 000 besökare. I år var det närmare 2 500. Det märktes även på pengarna som samlades in. 2024 var det cirka 11 000 kronor.

– Just nu har vi 17 000 kronor, men då är inte allt räknat. Det märks att detta har saknats i Vimmerby och att Gästgivarehagen är en perfekt plats för en marknad i Vimmerby.

Precis som ifjol går överskottet från marknaden till barn i närområdet genom projektet Vår stora dag. I år kan det till och med bli två som får en speciell dag uppfylld. Från början hade man tänkt att en tjej i kommunen som har en ögondefekt skulle få åka till Kolmården med sin familj. Det kommer hon förstås få, men det kan bli ytterligare någon som får en önskan uppfylld.

– Ja, vi får kolla vad önskedagen är för den personen. Det kan bli två, men vi ska gå igenom det framöver.

Välförtjänt paus väntar

Carita Thörn hade en tanke att alla som tidigare fått sin önskedag infriad skulle träffas vid söndagens marknad.

– Tyvärr så hann vi inte fika tillsammans, men alla blev bjudna på fika och vi bestämde att vi ska ses en annan gång i stället.

Nu väntar ett välförtjänt avbrott för gänget bakom marknaden.

– Nu tar vi paus, men det blir säkert nästa år också. Vi har så duktiga medarbetare som sliter och jobbar. Det finns en önskan om julmarknad också från flera håll, men det blir nog svårt om det är snö. Vi är verkligen jättenöjda med den här dagen.