Succékväll för Spöksmyget – se massor av bilder här

Årets Spöksmyg i Gästgivarehagen drog massor av spökjägare. Carita Thörn och gänget bakom eventet kunde glatt, men lite överraskade, konstatera att smyget blev en fullträff. De 320 startkorten som Carita ordnat fram tog snabbt slut så det blev till att dela ut vanliga papper där spökjägarna kunde bocka av sina observationer.

– Spöksmyget har vi haft i sex år, men inte under pandemin. Vi ordnar det en gång om året och hänger upp leksaksfigurer för det ska vara för små barn. Inga otäcka saker. Så bjuder vi på godis. Förr om åren har vi haft kaféet öppet med varm choklad och bullar och sånt men det var så tätt in påmarknaden så vi sa att nu kör vi bara Spöksmyget. Det är ju det barnen tycker är kul, fika är ju ett litet plus bara. Så kostar det bara tjugo kronor att gå och man får godis, leksaker och ha kul, berättar Carita som utklädd till häxa delade ut godis och gåvor vid slutet på smygvandringen.

Troligen besöksrekord

Runt Gästgivarehagen hade man lagt spöksmyget i en bana från serveringen, genom fårhagen, förbi Stolpes stuga med avslutning vid Wentzelholmstugan. I onsdagsskymningen ringlade skenet av lampor när barnen jagade spöken och stannade till hos de olika häxorna för lite godis och gåvor. Av deltagarnas kommentarer var det ett uppskattat Spöksmyg även om någon lite besviket efter cirka 20 minuters spöksmyg frågade "är det redan slut?".

Högst troligt blev det besöksrekord för smyget i år. Det var tänkt som ett enklare evenemang i år och något som inte krävde lika mycket förberedelser enligt Carita:

– Vi sa innan att "det kommer nog inte så många för det är ishockey". Vi kände att vi skulle testa att göra det lite enklare och det funkade ju. Får se om de kommer tillbaka nästa år. Jag har kanske lagt 15 timmar på att hänga upp figurer, affischera och göra startkort men jag har fått hjälp av Henrik, min grabb.

7 000 kronor

Överskottet samlades in till Barndiabetesfonden och Vår Stora Dag.

Senare på kvällen kunde Carita räkna ihop det till ungefär 335 sålda startkort och 7000 kronor till Vår Stora Dag.

En kille kommer att få en resa till Hemsökt Museum i Borås och en annan kommer att få ett säsongskort till Astrid Lindgrens Värld.

Nästa smygkväll blir Tomtesmyg runt VOK-spåret den 25 november.