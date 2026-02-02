Efter kritiken – nu ska hon själv sätta fart på torget kring jul

Carita Thörn och organisationen Vår stora dag har bokat upp Rådhustorget den 13 december 2026. Bilden är ett montage och publicerades i samband med hennes kritik om hur torget såg ut i december.

Vimmerbyprofilen Carita Thörn var kritisk mot hur det såg ut på torget i Vimmerby under julmånaden december. Nu väljer hon själv att sätta färg på torget kommande jul. – Jag har bokat Rådhustorget tredje advent, berättar hon.

– Jag gick en sväng på stan och det var ingen stämning. Helt dött och grått.

Så sa Vimmerbyprofilen Carita Thörn efter att hon gått en tur i centrum och handlat julklappar. Hon önskade ett större engagemang kring torget, men blev också kritiserad för sitt tyckande.

Nu väljer hon själv att sätta färg på Rådhustorget i samband med december 2026.

– Ja, jag har bokat Rådhustorget den 13 december i samband med tredje advent. Jag har pratat ihop mig med kompisarna i teamet bakom Vår stora dag och alla tycker att det är en jättebra idé, säger hon.

"Vill att det händer något"

Det är förstås långt kvar till detta äger rum och planerna är i ett tidigt skede.

– Men vi har tänkt göra en julmarknad eller julspex för barn på torget. Det finns tankar på tomtar, fiskdamm, chokladhjul och så vidare. Det ska vara en aktivitet för barn och till barn. Jag vill att det händer något.

Det finns tankar på att dekorera torget med granar och halmbalar.

– Jag har redan fått okej från kommunen och ska ordna polistilstånd och den biten, men det hinner vi göra närmare. Jag har bjudit in Begagnatmarknaden och Julklappshjälpen. Om inte de kan så kommer jag höra mig för med föreningar och sådär.

Annons:

Är själva luciadagen

Med tanke på att det är luciadagen kan det också bli uppträdanden.

– Vi har mycket idéer och idéer för säkert en veckas aktivitet, men det ska bli en liten marknad för barn i alla fall.

Carita Thörn fick både ris och ros efter sitt utspel i slutet av förra året.

– Många var sådär att man inte bara kan kritisera, utan att man måste göra något konstruktivt av sin kritik. Vi gör redan ganska mycket med Vår stora dag, men det är ju inte så mycket aktiviteter i december. Jag har en förkärlek för Gästgivarehagen, men det är svårt att göra något där mitt i vintern. På Rådhustorget finns redan marknadsbord uppställda.

"Massor med idéer"

Så nu tänker hon sätta liv på decembermörkrets Vimmerby.

– Jag har massor med idéer, men tar gärna emot idéer också. I december är det ganska enkelt att satsa på julklappar, julgodis, julkakor och så vidare. Summan av kardemumman är att hela överskottet går till Våra stora dag och Barndiabetesfonden. Så det är för barn till barn, ingen kommer tjäna pengar på det.

Hennes tro är att intresset blir stort.

– Det brukar inte vara några problem. Vi gör ju väldigt mycket för barn i närområdet och alla kan se vart pengarna går, så det är inga konstigheter.