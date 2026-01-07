Nio barn fick sina önskedagar uppfyllda 2025 – nu behövs mer pengar

Carita Thörn planerar för en ny loppis i Vimmerby i februari. Pengarna ska gå till att barn i Vimmerby ska få sina önskedagar uppfyllda. Foto: Arkivbild

Under förra året fick nio barn sina önskedagar uppfyllda genom Carita Thörns projekt "Vår stora dag". Totalt användes drygt 56 000 kronor för ändamålet. Nu är Vimmerbyprofilen på jakt efter mer pengar.

Under flera års tid har Vimmerbyprofilen Carita Thörn arrangerat evenemang i Vimmerby där pengar samlats in till föreningen Min stora dag.

Tillsammans med ett antal medarbetare drog sedan Carita Thörn igång det egna projektet Vår stora dag. Det är ett lokalt projekt, där pengar samlas in för att barn från trakten som på ett eller annat sätt haft det tufft i sina liv, ska få förgylla tillvaron med en alldeles egen önskedag.

Under 2025 var det nio barn som fick sina önskedagar uppfyllda.

– Det var allt från hockeymatcher till badpalats till Göteborg Horse Show och till museum, berättar Carita Thörn.

Totalt spenderades drygt 56 000 kronor på dessa önskedagar.

– Så vi får verkligen in mycket pengar.

Ska få åka till Linköping

Redan nu är allt bokat för det första barnets önskedag i år.

– Hon vill åka till Linköping med sina föräldrar, bo på hotell, bada och äta gott. Hon har en del diagnoser och behöver komma ifrån, och bara få vara med sin mamma och pappa. Vi har ett barn till på gång som har Downs Syndrom, men där är allt inte riktigt klart ännu.

Därefter behöver lite mer pengar samlas in igen.

– Det är många barn som behöver få sina önskedagar uppfyllda och vi försöker ta dem i tur och ordning. Sedan handlar det om vad som är möjligt att genomföra med ekonomin, men många är snälla, tänker på oss och swishar in. Hittills har vi lyckats med det vi tänkt. Vi har lite sparat så det räcker till de här två barnen i år, men sedan behöver vi få in lite mer pengar igen.

Annons:

Har nya idéer

Det står därför redan klart att det blir en ny loppis i Folkets Park. Det blir den 22 februari.

– Det blir det första vi gör i år, men jag har lite nya idéer. Jag har inte förankrat det i vår grupp ännu, så jag kan inte berätta så mycket om det, skrattar Carita Thörn.

Precis som vanligt finns det 30 bord till loppisen i februari.

– Just nu har vi 26 uppbokade och bara fyra kvar. Det är ju jättepopulärt och därför fortsätter vi med samma upplägg som tidigare.

Hur många barn har ni förhoppningar om att kunna hjälpa i år?

– Får vi in pengar och det går bra, så är det åtta, nio stycken i år också. Vi har slutat med att köpa matkassar, det är redan så många andra som gör det, så vi fokuserar helt på barn med olika diagnoser som behöver önskedagar. Sedan hjälper vi till med Julklappshjälpen och sänker pengar till Barndiabetesfonden och Min stora dag också. Vi var inte ute så mycket hos företag förra året, men nu ska vi nog försöka gå ut lite mer till företagen igen också.