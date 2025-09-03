NU ÄR LANDETS STÖRSTA SOLPARK INVIGD I HULTSFRED

Solparken ligger på Hultsfred flygplats och har 174 000 solpaneler installerade runt landningsbanan. Med en installerad kapacitet på 100 MWp kommer solparken att generera cirka 100 GWh per år, vilket motsvarar elförbrukningen för över 18 000 genomsnittliga svenska hushåll. Foto: Ossian Mathiasson

"Det känns fantastiskt. Jag är superstolt över att vi kan stå här och titta på Sveriges största solpark", säger Warren Campbell, vd på Alight. Foto: Ossian Mathiasson

I dag var det invigning av Sveriges största solpark på Hultsfreds flygplats. Kommunalrådet Lars Rosander (C) fick den stora äran att klippa bandet på invigningen. Foto: Ossian Mathiasson

Det som just nu klassas som Sveriges största solpark finns i Hultsfred. I dag var det dags för invigning av solparken som har 174 000 solpaneler installerade runt landningsbanan på Hultsfreds flygplats. – Det är ett banbrytande tillskott till landets produktion av förnybar energi, säger Warren Campbell, vd på Alight.

Alight och Neoen har tillsammans byggt en gigantisk solcellspark med en installerad effekt på 100 megawatt vid start- och landningsbanorna på Hultsfreds flygplats. Anläggningen sträcker sig över cirka 130 hektar, vilket motsvarar ungefär 185 fotbollsplaner, och har 174 000 solpaneler installerade över ett stort område. Det är den just nu största solparken i Sverige.

I dag har Alight och Neoen invigt solparken i Hultsfred som kommer leverera förnybar energi till H&M-gruppen genom ett elköpsavtal.

Warren Campbell, vd på Alight, ser driftsättningen av solparken som en fin milstolpe.

– Det känns fantastiskt. Jag är superstolt över att vi kan stå här och titta på Sveriges största solpark. Jag är supertacksam för allt stöd vi har fått, först från Hultsfreds kommun och sedan från massa andra aktörer längs vägen, säger Warren Campbell.

Till att börja med var det Alight som utvecklade projektet på egen hand innan Neoen kom in i bilden.

– När vi tog fram projektet och fick till alla avtal skulle det vara tio gånger större än det största projekt vi hade byggt i Sverige. Då känns det bra att ta in ett bolag som har gjort det tidigare och är en ledande elproducent och utvecklare av solenergi i stora skalor ute i Europa. Vi tog kontakt med Neoen och det kändes som ett bra samarbete. Längs vägen har det visat sig vara ett väldigt bra samarbete, säger Warren Campbell.

Hur har det varit att genomföra projektet tillsammans med Neoen?

– Det har gått väldigt bra. Vi har kompletterat varandra. Vi är bra på den svenska vinkeln med markägaravtal, nätet och tillstånd medan Neoen är duktiga på att bygga och driftsätta. Det kändes som ett bra sätt att kombinera våra skills.

Den nu driftsatta anläggningen har en installerad kapacitet på 100 megawatt peak (MWp), en enhet som anger en solcellsanläggnings maximala effekt, och kommer generera cirka 100 GWh per år. Det motsvarar elförbrukningen för över 18 000 genomsnittliga svenska håll.

– Det är 130 hektar mark som täcks med ungefär 170 000 solpaneler. Anläggningen ska kunna producera 100 GWh och gör att det blir 100 000 megawatt-timmar per år.

Alight invigde under våren Sveriges just då största solpark utanför Hallstavik med en installerad effekt på 64 MWp. Campbell konstaterar att solparken i Hultsfred är Sveriges just nu största.

– Den första storskaliga solparken vi byggde var 2020 och det var en tiondel av hur stor solparken i Hultsfred är. Det är stort och börjar närma sig storleken på de stora solparkerna ute i Europa. Sverige har kommit ikapp lite grann.

När projektet drogs igång för fem år sedan var det här så mycket större än något annat som hade gjorts i Sverige då.

– Det krävdes både vision och mod från kommunen och tillit från markägarna. Det är jag supertacksam för i dag. H&M är ett företag som vill köpa och satsa på förnybar el under lång tid och har tecknat ett långsiktigt elköpsavtal där de garanterar att de kommer köpa 95 procent av elen varje år under väldigt många år framöver. Det är de som gör att vi kan få till projektet.

Hur är känslan en sån här dag?

– Jag är stolt. Det är någonstans en lättnad när projekt går enligt plan och driftsätts och att man börjar tjäna in lite av de enorma pengar vi har investerat längs vägen. Det är fantastiskt att se alla som var här och som har bidragit och påverkat projektet på något sätt. Vi på Alight har stora solparksplaner i Sverige och Norden och har ett antal projekt som vi bygger nu. Vissa är större än den här parken och ganska många är i den här storleken.

Neoens Sverigechef Laetitia Prot höll i trådarna vid dagens pressträff.

– Jag är väldigt exalterad och tacksam att vi äntligen nått denna milstolpe efter fem års utveckling och arbete med projektet, säger Laetitia Prot.

Vad har varit den svåraste och tuffaste delen i projektet?

– Den största utmaningen var att få tillgång till nätanslutning för att kunna mata in el i det svenska nätet eftersom det tar tid att få den här typen av infrastruktur redo för att vara värd för solcellspark. Därefter har det verkligen varit likt många andra projekt. Vi fick tillgång till nätet ganska snabbt här och lyckades till och med få en månads accelerationsplan i slutet och det har varit till stor hjälp. Byggtiden har varit ett år och det är klart att det har varit utmanande att hantera de olika aktiviteterna på flygplatsen samtidigt som byggarbetet för att se till att alla är säkra, men det är en väldigt spännande tid att äntligen se anläggningen producera el. Nu är allt klart.

Solparken har utvecklats och ägs gemensamt av Neoen och Alight, ett samarbete som har fungerat väldigt bra.

– Det har varit ett fantastiskt samarbete. Vi har en väldigt bra matchning i de olika bidragen. Alight bidrog mer med kunskap om svensk administration och vi bidrog mer med upphandlingskapacitet och finansiering, och vi förhandlade tillsammans fram långsiktiga försäljningsavtal med H&M. Det passade verkligen bra och vi skulle gärna göra mer med dem i framtiden också.

Hon tycker att invigningen och driftsättningen av solparken ska firas av alla invånare i Sverige.

– Jag är väldigt exalterad och tycker att det är fantastiskt för Sverige. Inte bara för de människor som kommer hit, utan för hela regionen eftersom det är som lokal produktion för 18 000 svenska villor.