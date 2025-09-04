Kommunalrådet klippte invigningsbandet: ”Får slå oss för bröstet”

Kommunalrådet Lars Rosander (C) klippte bandet vid invigningen av Sveriges största solcellspark som just nu finns i Hultsfred. Foto: Ossian Mathiasson

Sveriges just nu största solcellspark finns i Hultsfred. Kommunalrådet Lars Rosander (C) klippte invigningsbandet på onsdagen. – Nu är solparken på plats efter lång tids montage. En sån här dag när solen skiner är det extra roligt, säger Lars Rosander (C).

Solcellsparken på Hultsfreds flygplats sträcker sig över 130 hektar och har 174 000 solpaneler installerade runt landningsbanan. Med en installerad kapacitet på 100 MWp kommer solparken generera cirka 100 GWh per år, vilket motsvarar elförbrukningen för 18 000 genomsnittliga hushåll i Sverige.

Solenergiföretagen Alight från Sverige och Neoen från Frankrike invigde och driftsatte solparken, som är Sveriges största, på onsdagen.

Kommunalrådet Lars Rosander (C) fick den stora äran att klippa bandet på invigningen.

– Vi är naturligtvis väldigt glada och tacksamma över den här etableringen och att alla här – Alight, Neoen, H&M, EoN, de lokala entreprenörerna och ägarna till flygplatsen – har gjort det här möjligt. Det är naturligtvis en fantastisk utveckling. Det är ett bra exempel på att nyttja mark som nu kan samexistera med andra verksamheter på flygplatsen, säger Lars Rosander.

"Får slå oss för bröstet"

Lars Rosander tycker att det är imponerande att se storleken på solparken som just nu är Sveriges största.

– Det är väldigt många paneler och väldigt roligt att se att solparken har kommit på plats. Vi får slå oss för bröstet ett tag med att vi har Sveriges största solpark och säga att här finns solen och här finns framtiden. Det kommer väl större parker längre fram, men just nu är den störst och det får vi vara glada för och tänka på.

Vad tycker du om att det här området fylls med solceller?

– Jag tycker att det är perfekt. Det måste ha varit förhållandevis lätt att etablera när det är slätt och inga träd eller annat. Man ska framöver kunna landa och lyfta på flygplatsen då vi har brandflyget och andra flyg som lyfter härifrån. Vi har också SYAB transportgymnasium här och det är betydelsefullt att de kan fortsätta med sina verksamheter.

Ännu fler solparksprojekt är på gång i Hultsfred.

– Vi har andra parker på gång här och här kommer det produceras mycket miljövänlig, ny energi utav solen. Det är allt viktigare att ha energi. Vi vet företag som vill expandera och det är väldigt viktigt att det finns tillgång på energi, säger Rosander och fortsätter:

– Vi har en park på gång här jämte som kanske blir Sveriges näst största plus att vi har ETC och andra förfrågningar. Det är givetvis väldigt positivt att vi kan få fram den här elen lokalt i Hultsfred. Det förbättrar väl våra index om man tänker på hur miljövänliga man kan vara.