Rosander om branden: ”En tragedi på många sätt”

Kommunalrådet Lars Rosander uttrycker sitt medlidande med alla som drabbats av den svåra branden. Foto: Lotta Madestam

Precis som många andra har kommunalrådet Lars Rosander (C) berörts av den allvarliga branden och dödsfallet i Hultsfred. – Det är en tragedi, framförallt när det gäller den avlidna kvinnan och hennes närstående, säger han.

Vid lunchtid i måndags började det brinna på tredje våningen på den välkända Zaags-fastigheten i centrala Hultsfred. Utgången blev den värsta tänkbara. En kvinna i 40-årsåldern hittades död i en lägenhet och polisen utreder händelsen som mord och mordbrand. En man sitter anhållen misstänkt för brotten.

Kommunalrådet Lars Rosander har varit på resande fot i veckan, men fått dagliga rapporter.

– Det är en tragedi och en förstämning när ett dödsfall inträffar. Den här händelsen kommer påverka många framöver. Jag tänker framförallt på kvinnans anhöriga, säger han.

"Bär en stor del av tätortens historia"

I fastigheten bodde flera hyresgäster och även tre kommersiella aktörer hade sin verksamhet där. Det handlar om klädbutiken Zaags, Annicas medicinska fotvård och Peter Friséns advokatbyrå.

– Jag tänker också på andra drabbade, hyresgäster och verksamheter. För hela samhället är det en central fastighet som är välkänd och ett landmärke på sitt sätt. Det är en tragedi på flera sätt.

Vad skulle du säga att fastigheten betytt för centrum?

– Jag minns när det var möbelaffär där innan Zaags etablerade sig. Med sitt läge bär den på en stor del av tätortens historia och framtid. Zaags är en butik som hade firat 80 år nästa år, tankarna går till dem och alla de hyresgäster som nu förlorat många minnen och kanske fotoalbum. Sorgen kryper in på så många plan och samtidigt måste vi försöka hitta en framtidstro och en lösning i den här svåra stunden.

"Haft kontakt med de berörda"

Under tisdagen gick kommunen ut med information om sitt arbete för att stötta de inblandade.

– Jag har varit bortrest och är på hemväg, men jag har hållit mig informerad via kommunchef och de möten man haft för att se vad man kan erbjuda för stöd i olika sammanhang. Jag har också haft kontakt med några direkt berörda när det gäller den otäcka händelsen.

Vad har ni för möjligheter att hjälpa till?

– Fastighetsägaren måste ta ställning till om det går att renovera eller om den måste rivas. Det verkar som att rivning ligger närmast till hands, men det ska inte jag svara på. Det måste Dan Edlund ge besked om och försäkringsbolaget också. Det är en process som kommer inledas nu när den första chocken har lagt sig. För kommunens del pågår det en dialog med näringslivsenheten som haft kontakt med de berörda.

Kan ni stötta de drabbade verksamheterna ekonomiskt?

– I första hand är det en fråga för försäkringsbolaget, där ligger det i första hand.

"Det vet vi inte riktigt"

Fastighetsägaren Dan Edlund säger att det ser mörkt ut att renovera huset.

– Att rädda huset är en omfattande uppgift om man ska rädda den befintliga byggnationen, men det vet vi inte riktigt än. Det är omfattande skador. Just nu äger försäkringsbolaget bollen och vi skyndar på så mycket det går för hyresgästernas del. Vi försöker hjälpa alla hyresgäster och tror att de flesta personer har skaffat nytt boende.

Vill du bygga upp huset igen om det blir en rivning?

– Det vill vi ju helst naturligtvis, det är ju en stadsbild som försvinner om man inte bygger upp igen. Det görs i så fall i dialog med kommunen, men det här är bara två dagar gammalt så det går inte säga så mycket.