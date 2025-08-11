Därför kliver Rosander av direkt: "Ska inte sitta för länge"

Han kommer inte slå sin farbror. Efter 15 år väljer Lars Rosander att kasta in handduken. – Man ska inte sitta för länge. Fyra år till hade varit lång tid, säger kommunstyrelsens ordförande.

Det är lätt att börja se centerprofilen Lars Rosander som en konstant del av politiken i Hultsfreds kommun. Snart är den långa eran med honom vid makten över.

Under oktober månad kommer Rosander att kliva av som kommunstyrelsens ordförande.

– Jag lämnar uppdraget i kommunstyrelsen, men jag kommer sitta kvar i kommunfullmäktige och även i de kommunala bolagen, berättar han för vår tidning.

Varför väljer du att kliva av nu?

– Jag känner att det efter 15 år är dags att lämna över till någon annan. Någon gång måste jag ta det här beslutet och det blir nu för egen del.

Hur länge har du haft funderingar på det?

– Det har varit en tid och frågan har varit när jag ska göra det. Nu kände jag, när vi går in i september och det blir medlemsomröstningar inför nästa års lista, att det var bättre att ge ett besked innan om att jag inte kandiderar för en period till. När jag väl tagit det beslutet, så känner jag att det är bättre att jag slutar redan nu, så att någon annan får chansen att pröva på hur det är fram till valet.

"Inte varit självklart"

Lars Rosander kommer dock inte vara helt bortkopplad framåt.

– I den mån jag kan kommer jag hjälpa till i övergången och finnas tillgänglig för efterträdaren. Det är också därför jag fortsätter med de kommunala bolagen.

Riktåldern för personer födda 1959 är 66 år. Lars Rosander blev just 66 den 3 mars. Kommunens starke man kommer vara 71 år gammal vid valet 2030.

– Fyra år är lång tid och jag blir ett år äldre för varje år. Det har inte varit självklart att sluta, men till slut kommer man fram till en punkt i livet och där är jag nu. Då känns det rätt att kliva av. Jag tycker inte man ska sitta för länge heller och det var lagom nu.

Tror du det blir svårt att hitta en efterträdare?

– Det är ett speciellt uppdrag och det är alltid så att det tar en tid att komma in i ett nytt uppdrag. Det är inget man kan öva sig till. Att ha det yttersta ansvaret i en kommun är speciellt och så är det för alla som kommer in. Det var nytt för mig och det kommer vara nytt för nästa, men man får växa in i det efter hand.

Ser du någon given?

– Vi har diskussioner och kretsen kommer att arbeta med detta. Om några veckor har vi nog en kandidat som ställer upp.

Varit omåttligt populär

Lars Rosander har varit omåttligt populär i Hultsfreds kommun och haft ett grundmurat förtroende. I valet 2018 fick centerpartisten 871 personkryss. I det senaste valet fick han 804 kryss och det motsvarade 29,3 procent av partiets totala väljare.

– Jag är väldigt tacksam över det stöd jag har haft. Jag tror att mycket ligger till grund för hur vi har drivit kommunen och jag hoppas att efterträdaren fortsätter i den andan och forsätter på inslagen väg, där alla partier gör det bästa för Hultsfreds kommun.

Hur summerar du dina 15 år?

– Rent generellt har vi investerat mycket under de här åren i förskola, skola och äldreomsorg. Det finns bra lokaler att bedriva verksamhet i och det har också hänt väldigt mycket under de här åren. Vi hade den stora flyktingvågen 2015 och likaså pandemin som satte sina spår. Vi har ändå klarat av det med en bra ekonomi. Det är först sista året det varit lite kärvare, men vi ska reda ut det också. Vi har budgetberedning nu i september och då är jag med.

Den elake kan väl säga att du lämnar nu när pengarna börjar sina och det inte är något smörgåsbord längre?

– Vi har reserver kvar även om vi är inne på de sista åren, men det har inget med det att göra. Det är att jag har suttit i 15 år och att det är en ny mandatperiod nästa år. Då vill jag ge besked innan det och det har också med ålderns rätt att göra. Det är läge för någon annan att ta över.

Vilket är det bästa och sämsta beslutet du varit med och fattat?

– Det är en svår fråga. Jag kan inte peka på något enskilt nu sådär, det får jag fundera på till oktober.

Är det något särskilt du minns som varit extra motigt?

– Vi har haft en förhållandevis bra stämning i alla år och verkligen lyssnat in alla. Då tas de bästa besluten. Vi har inte haft mycket konflikter eller bråk, men en motig fråga är förstås Stångådalsbanans framtid. Kommunikationer är viktigt och den har känts motig.

Slår inte sin farbror

Lars Rosander kommer också i fortsättningen att jobba politiskt. Han är beredd att stå på listan i nästa val och sitta i fullmäktige.

– Det kan jag tänka mig och det är min avsikt. Jag kommer vara kvar i fullmäktige nu också och ta ansvar för den förda politiken.

Vad ska du göra med all tid som uppstår?

– Jag kommer fortsatt jobba ett par dagar i veckan med uppdragen jag har i bolagen. Annars har jag ett hus och andra byggnader hemma att ta hand om. Jag har skog också samt familj med barnbarn. Det finns möjligheter att fylla tiden, det blir nog inget problem.

Sin fabror, Bengt Rosander, kommer han inte heller slå. Bengt Rosander var kommunalråd i Hultsfreds kommun mellan 1974 och 1994. Tillsammans har de två alltså styrt kommunen i närmare 35 år.

Blir det någon ytterligare Rosander vid makten i framtiden?

– Det är inga klandynastier på så vis, men det vet man aldrig. Det är inget som är aktuellt just nu.