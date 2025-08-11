KOMMUNALRÅDETS OVÄNTADE BESKED – VÄLJER ATT SLUTA DIREKT

Han har varit kommunstyrelsens ordförande i snart 15 år. Men nu är eran över i Hultsfreds kommun. Lars Rosander kommer sluta – redan i höst.

Lars Rosander (C) blev kommunstyrelsens ordförande efter valet 2010. Han har sedan dess abonnerat på posten och aldrig släppt greppet om makten i Hultsfreds kommun.

Nu kommer kommunalrådet själv med beskedet att hans tid som kommunens främste politiker är över.

"Efter snart 15 år som kommunalråd (ordförande i kommunstyrelsen) så är det dags att sluta. Jag har meddelat kretsstyrelsen att jag inte kandiderar som kommunalråd nästa mandatperiod, i valet som äger rum om ett år, i september 2026", skriver Lars Rosander i ett inlägg på sociala medier.

Han kommer redan under hösten att lämna rollen som ordförande i kommunstyrelsen.

"Kretsstyrelsen hanterar detta och kommer att presentera en efterträdare som sen väljs av kommunfullmäktige. Jag är kvar ni fullmäktige och tills vidare i det kommunala industribolaget, med dotterbolag. Så även om jag slutar som kommunalråd kommer jag vara aktiv även fortsättningsvis", skriver han.

Han väljer sedan att tacka för allt stöd genom åren.

"Tack för ert stöd och engagemang, och när vi nästa år går in i ett valår kommer vi tillsammans göra vårt bästa för att Hultsfreds kommun även fortsättningsvis ska ha en stark centerprofil".

Vi söker Lars Rosander för en intervju om det oväntade beskedet.