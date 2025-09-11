Så ser facket på föreslagna organisationsförändringen: "Skapar alltid en oro"

Tony Söder från Vision tycker att förslaget till ny tjänstemannaorganisation ser bra ut på papperet. Bilden är ett montage. Foto: Mostphotos/Ossian Mathiasson

Den 20 augusti presenterades förslaget till ny tjänstemannaorganisation i Vimmerby kommun. Förändringarna är omfattande. – Förändringar skapar alltid oro, så är det alltid innan allt sitter. Antagligen kommer det bli bra, säger Tony Söder från fackförbundet Visions Vimmerbyavdelning.

Den tillförordnade kommundirektören Rolf Landholm presenterade sin allra sista vecka på jobbet förslaget till en helt ny tjänstemannaorganisation i Vimmerby kommun. Det handlar om ganska omfattande förändringar som väntas klubbas igenom.

HÄR kan du läsa mer om de omfattande förändringarna vad gäller tjänstemannaorganisationen. Tony Söder är representant från fackförbundet Vision och företräder flera av kommunens tjänstemän.

– Av det jag har fått till mig är det rätt så bra förändringar. Jag har inte hört något annat än att det antagligen kommer bli bra. En servicenämnd och en teknisk nämnd låter som bra tankar, säger Tony Söder.

MBL-förhandlingar har pågått, men Tony Söder vill inte säga särskilt mycket om vad som har sagts.

– Det har inte varit skarpt läge. Vi har suttit och lyssnat, pratat med dem vi tycker det berör och kommit fram till att vi tror att det blir bra. Vi har pratat funktioner och inte tjänster i det här skedet.

Är ni oroliga för att tjänster ska försvinna?

– Det blir nästa förfarande i sådana fall hur det blir med tjänster. Det har vi inte pratat om och innan vi är där handlar det om riskbedömningar och så vidare. Vi får se vilket förslag arbetsgivaren kommer med kring hur själva organisationen ska se ut.

"Alltid en oro"

Så långt har man alltså ännu inte kommit.

– Nej, de MBL-förhandlingarna påbörjas så småningom kring hur allt ska se ut. Arbetsgivaren får komma med ett förslag där.

Vad går ni in med för inställning där?

– Det kan jag inte säga nu. Vi har ingen information från arbetsgivaren ännu, jag kan möjligtvis säga något om det om några veckor. Vi ska få något från arbetsgivaren någon gång under september eller oktober.

Märker ni att det finns en oro bland era medlemmar?

– Så är det ju. Det blir alltid en oro av förändringar, oavsett om den är stor eller liten. Så är det innan allt sitter. Det här berör många av våra medlemmar i Vision och det är svårt att säga något innan man sett facit.

"Inte lika spretigt"

Det har pratats om att den nya tjänstemannaorganisationen ska kosta lika mycket som nu och allrahelst bli något billigare.

– Det är så mycket olika budgetar, så det är svårt att säga något från vår sida. Vad som blir billigare eller dyrare, bra eller inte. Man behöver ha facit först.

Vad är det ni tycker blir bättre?

– Det blir inte lika spretigt för vissa. En servicenämnd och en serviceförvaltning som håller i allt runtomkring blir bra på ett sätt. Det är bra att samla allt det under en och samma nämnd, men det är som sagt svårt att säga innan man har ett facit.