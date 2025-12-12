Han blir chef för nya förvaltningen: "Pengar är inte allt"

Egon Karlsson blir chef för den nya förvaltningen som införs i kommunen. Något han ser fram emot. Foto: Arkivbild

Flera chefstjänster försvinner i den nya organisationen. Bland annat tjänsten som utvecklingschef. Men Egon Karlsson blir kvar i kommunen som ny förvaltningschef för den förvaltning som tillkommer. – Jag hade mer lukrativa erbjudanden från annat håll, men pengar är inte allt, säger Egon Karlsson.

Kommunen är mitt uppe i arbetet med en ny tjänstemannaorganisation. Under fredagsmorgonen kunde vår tidning berätta vilka chefstjänster som kommer att plockas bort enligt förslaget till ny organisation.

Det rör sig om tjänsterna som kommunikationschef, ledningsstrateg, mark- och exploateringschef, enhetschef för kontaktcenter, bibliotek, litteraturnod och museum samt utvecklingschef.

I motsatt riktning tillkommer en ny roll som kanslichef och en chef för den förvaltning som skapas inom kultur, fritid och teknik när en ny nämnd införs.

– Jag har, i samverkan med de fackliga organisationerna, förhandlat en lösning avseende tjänsten som förvaltningschef för den nya förvaltningen. Egon uppfyllder de kompetenskrav vi hade tagit fram för den tjänsten, och jag är mycket glad och tacksam över att han valde att tacka ja. Egon har arbetat och varit ansvarig för dessa områden under ett antal år, och gjort det på ett föredömligt sätt. Jag är övertygad om att Egon kommer att bli en positiv kraft i det kommande arbetet att bygga upp den nya förvaltningen, tillsammans med alla sina medarbetare och kollegor, säger kommundirektör Ola Karlsson.

"Pengar är inte allt"

Egon Karlsson var, redan när hans jobb var i farozonen tidigare i höstas, positiv till den nya organisationen. Nu står det alltså klart att han blir kvar och får en annan chefsposition.

– Det är väldigt hedrande att få det förtroendet. Jag tycker verkligen om mitt jobb och i stort sett blir det samma grunduppdrag. Det jag tappar är näringslivet och det är en stor sorg. Jag brinner för de frågorna också, säger han.

Egon ser nu fram emot att samla kulturen under ett och samma paraply.

– Jag är jätteglad att jag får chansen att jobba vidare med det.

Har det varit en orolig tid för dig?

– Nej, jag har inte varit orolig, men det är klart att man har funderat över framtiden. Jag är i den åldern att jag inte har några barn att försörja, så jag har inte den piskan över mig. Jag har också ett ganska gott kontaktnät och hade redan hunnit rycka i ett par livlinor. Jag hade mer lukrativa erbjudanden från annat håll, men pengar är inte allt.

"Blir mer kraftfullt"

Egon Karlsson trivs verkligen med de personer han är chef över och hade tyckt det var väldigt tråkigt att lämna.

– Därför hade det varit tråkigt att lämna. Det är ett fantastiskt arbetslag och nu får jag fortsatt jobba med samma delar. Jag känner att det hade varit mer en sorg att behöva lämna jobbet på grund av det.

Hur ser du på den här nya förvaltningen?

– Jag känner att det blir mer kraftfullt med en egen nämnd och förvaltning. Det blir en helt annan rådighet och framför allt det här med att kunna samla kulturen, museet och litteraturnoden. Det finns många uppsidor med det. Det får bättre verkan och det känns också inspirerande och bra.

Hur tänker du kring den tekniska delen?

– Jag är chef och ska leda, men inte peta i detaljer. Under de här åren har jag jobbat mycket med de här personerna och vi har träffats i olika sammanhang. Det finns beröringspunkter och jag har viss kännedom sedan tidigare. Jag ska hjälpa och stötta, men i detalj ska jag inte in och peta.

Varit positiv sedan tidigare

Exakt hur den nya organisationen kommer se ut är inte helt klart.

– Vi omformerar oss under 2026 och det kommer kräva arbete. Det är viktigt att det sker på ett inkluderande och bra sätt. Det handlar om att göra ett stort arbete och grunda det väl.

När tillträder du?

– Det är inget klart ännu formellt. Jag har inte skrivit på något anställningsavtal, utan det tar vi vart efter här framåt. Själv har man ju börjat tänka och grunda lite redan, men det blir någon gång under vårvintern. Det är ett jättehärligt arbetsgäng och härliga arbetsuppgifter, så jag ser verkligen fram emot det.

Egon Karlsson uttryckte redan tidigare, när det stod klart att den avdelning han var chef för inte fanns med i förslaget till ny organisation, positivt kring förändringarna.

– Jag ser att den nya organisationen blir mer effektiv. Ett par chefsled försvinner och det är viktigt att organisationen blir slimmad till nytta för medborgarna. Att man får chansen att vara med är extra skoj och det viktiga är att man brinner för det man gör och är intresserad av det.

