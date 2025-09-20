20 september 2025
UPPFÖLJNING MISSADES – PATIENT FICK OBOTLIG CANCER

Sjukvården missade flera uppföljande röntgenkontroller och patienten avled. Genrebild. Foto: MostPhotos

NYHETER 20 september 2025 12.00

En patient på Västerviks sjukhus drabbades av obotlig cancer efter att uppföljande röntgenkontrollen inte genomförts. När cancern väl hittades var det för sent. 

70-åringen hade vårdats för två former av cancer. En plan togs fram som bland annat innefattade att personen skulle röntgas var fjärde månad. Den första kontrollen såg bra ut – och efter det kallades hen inte till någon mer röntgen. 

Personen ”föll ur uppföljningen”, skriver Region Kalmar. Ett år senare sökte personen vård på nytt och då upptäcktes en cancer som inte gick att behandla. 

”Om kontrollerna hade utförts i tid hade spridningen kunnat upptäckas tidigare och det hade möjligen gått att sätta in botande behandling”, skriver Region Kalmar i ett pressmeddelande. 

Fakta

Om Lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Källa: Region Kalmar

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

