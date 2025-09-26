Stort event på Bruksvallen i morgon – så många besökare hoppas Södra på

Södra bjuder in till storskogsdag för hela familjen på Bruksvallen i Storebro i morgon, lördag. Foto: Pressbild

Södra bjuder in till storskogsdag för hela familjen på Bruksvallen i Storebro i morgon. – Syftet är att visa på vad vi på Södra kan göra med våra medlemmars skogsråvara, säger David Björklund, rådgivningskoordinator på Södra som jobbar på plats i både Vimmerby och Kisa.

Senast Södra arrangerade en storskogsdag i vår trakt var 2023.

– Det är inget som sker särskilt ofta i den här digniteten. Det är något ganska unikt när det blir så här pass stort. Vi har skogsdagar för medlemmar och då bjuder vi in ett visst antal. Den här gången öppnar vi upp och bjuder in så många som möjligt för att kunna göra något rejält av det, säger David Björklund.

Besökarna får under dagen träffa entreprenörer med maskiner och Södras medlemsteam med rådgivare och skötselspecialister. Tillsammans med 30-talet externa utställare vill Södra visa vad skogen har för möjligheter.

– Syftet är att visa på vad vi på Södra kan göra med våra medlemmars skogsråvara. Helt enkelt vad man kan göra med skogen mer än att såga brädor och göra pappersmassa till toalettpapper. Det är väl egentligen det de allra flesta vet. Vi vill också visa upp tjänsteutbudet vi har på Södra, maskiner och visa allmänhet hur ett skogsbruk går till och vad vi har för utmaningar och vad vi har för möjligheter, säger David Björklund.

Dubbla talarblock

Det blir ett maskintorg i skogen där besökarna får möjlighet att se skördatmätning, aptering och gallring.

– Vi har en naturslinga som är anlagd av Storebro IF tillsammans med oss på Södra. På den två kilometer långa slingan kommer vi hålla till och där kan man vandra runt och titta på utställningar.

Magnus Johansson, ordförande i Södras förtroenderåd i Vimmerby, är invigningstalare klockan 10. Därefter kommer Storebro IF informera om sina verksamheter på Bruksvallen och hur samarbetet med Södra ser ut. Peter Karlsson, affärsområdeschef Södra Skog, deltar tillsammans med representanter från flera av Södras affärsområden. Kristina Alsér, ledamot i Södras föreningsstyrelse, finns också på plats. Moderator är Anna-Karin Thorstensson från förtroenderådet.

– Vi kommer ha två stycken talarblock, ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen, där samtliga talare pratar, säger han.

Vad har du för förväntningar på dagen?

– Förväntningarna är att det kommer mycket folk och att det blir ett myller där vi har möjlighet att träffa mycket medlemmar. Förhoppningen är också att vi träffar de som inte är medlemmar men kanske blir medlemmar efter en sån här dag och att vi kan få ut så mycket nytta av dagen som möjligt.

"Vädret verkar vara med oss"

Strax under 1 000 besökare var det på senaste storskogsdagen.

– Vädret verkar vara med oss och jag tror på en ganska stor publiktillströmning. Det vore tråkigt att inte sikta till över 1 000 besökare och det känns onödigt att inte göra det. 1 000 besökare är ett rimligt mål.

David Björklund har jobbat mycket med eventet tillsammans med kollegor på Södra och fått mycket hjälp från förtroenderådet som är valda av Södras medlemmar. Även Storebro IF har fyllt en viktig funktion.

– Storebro IF har gjort ett jättejobb och har mycket logistik färdigt från Bullerby Cup och andra stora event. De är en jättebra stöttepelare att ha till logistiska utmaningar. Det tar tid att planera ihop allting, framför allt när vi förhoppningsvis samlar 1 000 personer på en relativt liten yta.