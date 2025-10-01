Åbros populära öl får ny design – lyfter fram det småländska arvet

Åbro uppdaterar designen för sitt ölvarumärke Småland för första gången sedan lanseringen 2003. Det nya manéret gör entré på marknaden under hösten och syftar enligt bryggeriet till att lyfta fram det småländska arvet.

Småland är en pilsner som är bryggd i tjeckisk stil och introducerades av Vimmerby-bryggeriet Åbro på den svenska dryckesmarknaden 2003. Ölet finns på burk, på fat och i glasflaska och säljs på restauranger och Systembolag över hela landet.

Nu lanserar Småland en ny förpackningsdesign med syftet att förtydliga varumärkets småländska ursprung, skriver Åbro Bryggeri i ett pressmeddelande.

– Med den nya designen vill vi modernisera Smålands uttryck, utan att tappa varumärkets rötter. Det uppdaterade manéret framhäver den småländska känslan och stärker varumärkets identitet, vilket i sin tur bidrar till att ölet står starkare på den svenska dryckesmarknaden, säger Camilla Widéen, varumärkeschef på Åbro Bryggeri.

”En stor ära för oss”

Illustrationer av röda hus med vita knutar, skog och gärdesgårdar – element som har en stark koppling till Småland – ska lyfta fram det småländska arvet, skriver företaget. Samtidigt har inslag från det tidigare utseendet bevarats, där både färgpalett och logotyp har tagits med in i den nya visuella identiteten.

– Det har varit en stor ära för oss att få förtroendet att hantera ett så väletablerat och omtyckt varumärke som Småland. Att lyfta varumärket från där det befann sig när det lanserads 2003 och förflytta det in i nutid 2025 med syfte att stärka Smålands position på marknaden utan att tappa igenkänning och arvet i Småland är en delikat balansgång, säger Frida Fräjdin och Dale Evans, ansvariga på designbyrån Love Mondays Branding, i pressmeddelandet.

Under hösten syns Småland med uppdaterad design på restauranger och Systembolag runt om i Sverige.