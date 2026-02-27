Lokala bryggeriet lanserar ny produkt på Systembolaget

Det lokala bryggeriet Åbro Bryggeri breddar sitt sortiment på Systembolaget. Detta med Bryggmästarens Bästa Ekologiska på 50 centiliter på glasflaska.

Sedan tidigare finns Bryggmästarens Bästa Ekologiska som burk på Systembolaget, men nu utökas sortimentet med en returglasfalska. Ett format som sedan länge varit en del av restaurangutbudet runt om i Sverige.

– Vi är väldigt glada över att bredda Bryggmästarens närvaro i Systembolagets fasta sortiment. Det är ett viktigt steg för varumärket, och extra roligt att göra det nu med den nya förpackningsdesignen på plats, säger Linn Wanderoy, varumärkeschef på Åbro Bryggeri.

Ölet har en maltig karaktär med inslag av ljust bröd och färska öret. Den beskrivs ha en balanserad smakprofil med fyllig eftersmak.

– Det här är en modern lager bryggd på noggrant utvalda ekologiska råvaror. Bryggmästarens Bästa Ekologiska är balanserad av humlesorterna Citra och Cascade som bidrar med en tydlig beska och friska toner av grapefrukt. Ölet är mycket uppskattat av den som söker en lager med mer smak, och vi är därför väldigt glada över att den nu får större utrymme på Systembolaget, säger Åsa Johansson, huvudbryggmästare på Åbro Bryggeri.

Alkoholhalten ligger på fem procent och lanseras på 50 centiliter glasflaska i Systembolagets fasta sortiment den 2 mars.