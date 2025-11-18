Bryggerijätten i Vimmerby inleder samarbete med universitetspubar

Från och med årsskiftet inleder Åbro Bryggeri ett nytt partnerskap med Kårservice vid Linköpings universitet. Det nya samarbetet ska kårhusens pubar ett bredare och mer varierat utbud.

Den 1 januari 2026 inleds samarbetet mellan Åbro Bryggeri och Kårservice vid Linköpings universitet. Genom samarbetet ska kårhusens pubar få tillgång till bryggeriets breda portfölj av dryckesvarumärken.

– Vi på Kårservice är väldigt glada över att ta nästa steg i vårt samarbete med Åbro Bryggeri. Vi ser den lokala närheten som ett stort plus som både gynnar klimatet och samarbetet. Ey’Bro är ett varumärke som ligger helt rätt i tiden: det är ungt, modernt och har en tydlig identitet som tilltalar vår målgrupp, säger Louise Martin Linge, Marknadschef och affärsutvecklingsansvarig på Kårservice.

Totalt driver Kårservice sex kårhus i Östergötland och i affären ingår fyra kårhus från campus. Det rör sig om Kårhus Trappan i Norrköping, Kårhus Ryds Herrgård i Linköping, Kårhus Kårallen i Linköping och Kårhus Kollektivet inne.

– Vi ser verkligen fram emot att inleda det här samarbetet och ta nästa steg tillsammans med Kårservice. Det är ett partnerskap som vi är mycket glada över att nu få förverkliga, och vi är stolta över att vara deras huvudleverantör, säger Martin Solvinder, säljare på Åbro Bryggeri.