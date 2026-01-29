Åbro gjorde det igen – här är jubilarerna som firades

Åbro Bryggeri firade sina senaste jubilarer onsdagen den 21 januari. I artikeln finner ni namn på samtliga. Foto: Åbro Bryggeri

Åbro Bryggeri har en årlig tradition att uppvakta medarbetare som varit anställda i 25. Onsdagen den 21 januari var det dags att fira förra årets jubilarer.

Det hela firades av Åbro Bryggeri med en middag. Det var Susanne Rinaldo, Maria Johansson och Jan Ehrnlund som varit anställda i 25 år och de uppvaktades med varsin guldklocka.

Bryggeriet firade även medarbetarna som fyllt såväl 50 som 60 år och även medarbetarna som gått i pension under förra året.

På bilden syns Håkan Larsson, Lotta Havskog, Simon Vahlberg, Charlotte Dunge, Anne Lagesson, Torbjörn Gustavsson, Carina Johansson, Jan Ehrnlund, PO Petersson, Tommie Ekberg, Maria Johansson, Johan Dahlberg, Håkan Einarsson, Ann-Louise Imislund, Susanne Rinaldo, Marie Dunge, Cinna Strömsten och Henrik Dunge.

Jubilarerna Anders Dahlström, Bayram Öcut och Johan Levin kunde inte närvara.

"Åbro Bryggeri är stolta och glada för alla sina medarbetare och tycker att det är fint att få uppvakta vid speciella tillfällen", skriver bryggeriet.